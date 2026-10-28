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大魯閣搶攻AI運動科技商機 台美布局11台設備、瞄準美國市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
大魯閣攜手鉅碼科技發表「SWING X AI智慧打擊教練」，結合高速攝影、即時影像回饋與AI揮棒分析，讓運動科技融入日常打擊體驗。大魯閣／提供
大魯閣攜手鉅碼科技發表「SWING X AI智慧打擊教練」，結合高速攝影、即時影像回饋與AI揮棒分析，讓運動科技融入日常打擊體驗。大魯閣／提供

大魯閣（1432）加速布局AI運動科技，28日宣布攜手鉅碼科技推出「SWING X AI智慧打擊教練」，目前已在台灣及美國合計布局11台設備，並啟動最高100萬元的棒球運科產業驗證獎勵計畫。大魯閣表示，將透過台美場館累積運動科技應用經驗，並以在美國鳳凰城設立「台灣棒球運科展示中心」為目標，協助台灣運動科技產品拓展國際市場。

大魯閣28日舉辦SWING X設備發表會，該設備結合高速攝影、即時影像回放及AI揮棒分析，讓使用者能透過影像了解打擊動作，並依據分析結果調整姿勢，將原本以娛樂為主的棒球打擊體驗，進一步延伸至科學化訓練。

大魯閣執行副總許耀懋表示，公司將透過台美場館實際導入AI運動科技設備，累積使用數據與市場回饋，推動產品持續優化，並以海外實體場域作為台灣棒球運動科技拓展國際市場的重要平台，協助台灣運科產業擴大海外發展機會。

在市場驗證方面，大魯閣除於台美場館導入設備，也透過中職明星賽及全台8站「打擊進化巡迴」推廣應用，累積超過2,000人次參與體驗，並邀請前職棒球員陳冠任擔任巡迴總教練，結合影像分析與現場指導，蒐集使用者回饋，作為後續產品優化依據。

值得注意的是，大魯閣近年積極拓展海外市場，目前美國已開設5家據點，包括德州Katy、San Antonio，以及亞利桑那州Mesa、Chandler、Gilbert。其中，9月開幕的聖安東尼奧店採結合棒球打擊、科技遊戲、餐飲及社交活動的複合式經營模式，顯示大魯閣正從傳統打擊場逐步轉向多元運動娛樂經營，並透過海外實體場館拓展運動科技應用機會。

日本市場方面，大魯閣日前於關東地區開出千葉及宇都宮兩家據點，採收購既有打擊場再改造升級的輕資產模式，降低初期資本投入及拓點時間。兩店第一階段導入美國HitTrax打擊系統，後續並規劃導入台灣自主研發的AI棒球打擊教練，進一步驗證台灣運動科技在日本市場的發展機會。

此外，大魯閣同步啟動「台灣棒球運科產業驗證獎勵計畫」，以桃園親子暨樂齡科技運動中心為首個基地，提供最高100萬元「大魯閣動滋幣」驗證資源，支持台灣運科團隊進行產品測試、蒐集使用者回饋及技術優化，協助產品從技術展示走向市場應用。

展望未來，大魯閣希望進一步整合台灣棒球運動科技業者，推動組建「棒球運科國家隊」，並朝在美國鳳凰城設立「台灣棒球運科展示中心」的方向發展，藉由海外實體場域擴大台灣運科產品的國際能見度。

大魯閣 布局 台美

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