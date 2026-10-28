大直損鄰宅重建新進度 兩案完成簽約、規劃最高24層

大直公辦都更重建再進一步。台北市住宅及都市更新中心28日與皇昌福榮建設、長虹建設完成「大直儒玉」及「大直藏璽」兩案簽約，兩案更新前共247戶，接下來將向住戶說明優化方案、蒐集意見，調整設計後再辦理正式選屋。若進度順利，預計2027年第4季提送都市更新事業及權利變換計畫報核，可望於2029年核定。

28日簽約典禮由台北市副市長、兼任台北住都中心董事長張溫德，分別與皇昌福榮建設董事長黃重雷、長虹建設總經理李耀中簽署出資暨協助實施都市更新事業契約，代表兩案重建工作進入新階段。

張溫德表示，兩案因2023年9月鄰地施工不慎發生損鄰事件，居民生活受到影響，也承受不安與惶恐。市府隨即啟動公辦都更程序，在1個月內到社區召開說明會，經意願調查後，指定台北住都中心擔任實施者，並公告更新計畫、劃定更新地區。後續透過駐點服務、座談會、建築需求調查及模擬選配，協助住戶整合意見、凝聚共識。

不過，兩案在2025年首次招商時，都因無人投標而流標。北住都隨後蒐集業界建議，因應市場變化重新檢討財務架構，並考量基地地質條件及施工風險，持續與住戶溝通、調整招商條件，於今年3月、4月再次公告招商，最終順利決標。

兩案更新前共247戶，產權均為私人所有。其中，「大直儒玉」基地約1,030坪、原有108戶，住戶參與公辦都更意願比例為86.11%；「大直藏璽」基地約1,324坪、原有139戶，參與意願比例為92.80%。兩案均以爭取相當於基準容積100%的容積獎勵為基礎，已完成耐震能力初步評估，適用防災型容積獎勵。

重建規劃方面，「大直儒玉」預計興建1幢2棟、地上19層及地下4層的鋼骨造建築，樓地板面積約8,779坪，並留設開放空間、增加綠意。「大直藏璽」則規劃1幢2棟、地上24層及地下4層的鋼骨鋼筋混凝土建築，樓地板面積約1萬1,383坪，基地將退縮設置無障礙人行步道，銜接周邊校園。

施工安全是兩案規劃重點，均採逆打工法，透過連續壁深度貫入岩盤、加厚連續壁，以及在適當距離增設扶壁與地中壁等措施，強化施工安全。施工期間也將執行嚴謹監測，降低開挖對周邊環境及鄰房的影響。

此外，兩案將升級結構、優化設計，規劃取得黃金級綠建築、銀級智慧建築、耐震標章及建築能效1+，並納入節能減碳、智慧管理及韌性設計，提升居住安全與環境品質。

張溫德表示，市府將持續與住戶、台北住都中心、都發局、更新處及施工團隊合作，從都更審議到工程施工，落實專案管理及跨團隊協調，以如期、如質及安全穩健為目標，協助居民重建安心的新家。

北住都表示，推動公辦都更已超過10年，持續透過公開透明的機制及專業服務，協助居民改善居住環境。除大直兩案完成簽約外，「大安信維」及「南機場整宅單元五」也正在招商，邀請民間團隊參與。

大直都更案基地位置。北市住都中心／提供

大直藏璽建物受損情形。北市住都中心／提供

大直儒玉更新後外觀模擬圖。北市住都中心／提供