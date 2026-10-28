快訊

夫人牌出馬！蔣萬安今與太太石舫亘接受王偉忠專訪 晚間18:00播出

不平靜？河口湖再爆殺人案 89歲南韓籍婦人自首勒死57歲兒

獨／金鐘鏡頭拍到黃鐙輝「喉部異常凸起」！粉絲寫信提醒 老婆急帶他就醫

聽新聞
0:00 / 0:00

慧康生技打入三菱電機集團 健康管理服務年商機上看百萬美元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

慧康生技*-KY（7851）28日宣布日本市場再開新頁，獲三菱電機集團選定，將透過慧康數位健康平台與AI解決方案，提供集團員工「特定保健指導」（Tokuho）健康管理服務，預計於2026年12月正式啟動。

慧康生技表示，這是繼2025年雙方完成付費試行並取得正面成果後，今年進一步深化夥伴關係。此次合作為三菱電機首度採用第三方健康管理平台，導入集團特定保健指導服務，展現數位健康科技在企業預防保健領域的應用潛力。

三菱電機在日本涵蓋超過9.3萬名員工，慧康的平台及AI服務會逐步導入至超過100個工廠及辦公據點，提升健康管理服務的可及性與執行效率。

慧康日本社長野本祐司表示，很榮幸獲得三菱電機的信任，協助其員工改善代謝健康，並透過數位科技提供更具規模化與效率的健康管理服務。

野本祐司進一步表示，隨著服務持續擴大導入，雙方共同開創的合作模式具備持續成長的潛力，潛在年度商業規模最高可達100萬美元。實際規模取決於後續的導入範圍與業務推展情況。

慧康在日本的合作版圖持續擴大，反映出企業對數位健康指導的重視日益提升。透過結合數位平台、AI技術與健康指導服務，慧康期望協助提升員工健康管理成效，並支持企業在擴大預防保健服務的同時，兼顧成本效益。

三菱 生技 健康

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基米攜手美商Alamar導入高靈敏蛋白質平台 搶攻神經退化治療商機

今晧偕AI子公司湧現智庫 雙雙獲得電電公會數位轉型楷模獎

十大死因逾半跟它有關！30歲也中招 每7名青壯年就有1人血壓異常

鴻海進化 攜手輝達秀五大硬體實力

相關新聞

大魯閣搶攻AI運動科技商機 台美布局11台設備、瞄準美國市場

大魯閣（1432）加速布局AI運動科技，28日宣布攜手鉅碼科技推出「SWING X AI智慧打擊教練」，目前已在台灣及美國合計布局11台設備，並啟動最高100萬元的棒球運科產業驗證獎勵計畫。大魯閣表示，將透過台美場館累積運動科技應用經驗，並以在美國鳳凰城設立「台灣棒球運科展示中心」為目標，協助台灣運動科技產品拓展國際市場。

大直損鄰宅重建新進度 兩案完成簽約、規劃最高24層

大直公辦都更重建再進一步。台北市住宅及都市更新中心28日與皇昌福榮建設、長虹建設完成「大直儒玉」及「大直藏璽」兩案簽約，兩案更新前共247戶，接下來將向住戶說明優化方案、蒐集意見，調整設計後再辦理正式選屋。若進度順利，預計2027年第4季提送都市更新事業及權利變換計畫報核，可望於2029年核定。

台南這區新案直逼7字頭 國城董座喊房市「星火燎原」明年全面回溫

國城建設28日舉辦台南平實重劃區新案「寳實二代」公開記者會，該案不到半年就已售7成，單價更直逼7字頭。談到明年房市，國城建設董事長洪平森表示，看好明年房市價量齊揚，受到政策壓抑的房市買氣，遲早一定會反彈，如同「星星之火，可以燎原」，而隨著台灣經濟成長、股市熱絡，明年房市有望全面好轉。

基米攜手美商Alamar導入高靈敏蛋白質平台 搶攻神經退化治療商機

基米-創（4195）28日宣布，日前與美商Alamar Biosciences完成台灣區策略合作協議簽署後，引進其核心NULISA技術與ARGO HT全自動分析系統，目前已順利完成落地建置，Alamar大中華區總經理韋利峰親自率團來台，雙方將啟動高靈敏蛋白質體檢測技術平台在台應用，首波鎖定阿茲海默症生物標記與疾病機轉研究，為國內神經退化性疾病領域開創全新里程碑。

第3季信義房價指數「上有鍋蓋下有鐵板」 中南部止跌回穩了

信義房屋公布第3季房價指數，六都加新竹地區呈現「上有鍋蓋、下有鐵板」的盤整格局，雙北、桃園年增微幅，中南部年減幅度明顯收斂，交易量仍未放大，房市維持自用當道、價量平穩的格局。

基泰大直損鄰案後…東南側公辦都更案簽約 投資金額近95億元

北市基泰大直鄰損案，造成東側、南側2處社區啟動公辦都更。市府以「大直公辦都更專案」協助，今由副市長暨北市住都中心董事長張溫德與皇昌福榮合作聯盟董事長黃重雷、長虹建設總經理李耀中，兩案估引入44.62、50.31億元投資金額，盼打造大直新地標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。