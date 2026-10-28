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全球生技產業穩步回升 安永關注AI研發與創新醫療趨勢

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
2026安永超越邊界生物科技產業報告發表會活動合影。業者／提供
2026安永超越邊界生物科技產業報告發表會活動合影。業者／提供

全球生技業募資回溫，資金卻更集中在已有臨床成果、具備商業化潛力的企業。安永聯合會計師事務所28日發布《2026安永超越邊界生物科技產業報告》指出，2025年台灣上市櫃生技公司營收達3,928億元、年增7.12%，淨利326.5億元、年增36.98%；全年募資216.08億元，其中近65%來自首次公開發行（IPO），成為主要募資來源。

安永舉辦報告發表會，邀集產業專家，探討全球與台灣生醫產業布局、AI新藥研發、精準醫療及免疫治療等議題。隨著資本市場投資更趨審慎，加上監管環境及地緣政治變化，企業如何在推動創新的同時，兼顧效率、風險與成本，成為維持競爭力的重要課題。

安永審計服務部執業會計師王彥鈞指出，全球生技產業在市場不確定下仍展現韌性，營收成長、整體募資回溫，但企業取得資金及成長機會的差距也更加明顯，投資人更重視臨床成果、產品上市與創造營收的潛力，以及企業的執行能力。

報告顯示，2025年美國及歐洲上市生技公司營收達2,320億美元，年增13%，總市值回升至約1.65兆美元。不過，上市公司家數及員工人數持續減少，顯示產業回升的同時，並非所有企業都能同步受益。

募資方面，2025年美國及歐洲生技產業全年融資總額達685億美元，年增11%，但IPO融資降至22億美元、年減44%，創投融資也降至206億美元、年減17%。創投資金由早期研發階段，轉向已達成重要臨床里程碑，且具備後續IPO或併購潛力的企業。

大型製藥公司則面對專利到期、藥品定價壓力及市場不確定性，持續透過內部研發、併購及策略聯盟，充實產品組合。

相較之下，台灣生技產業營運與募資持續成長。2025年上市櫃生技公司總市值達1兆5,850.7億元，年增7.29%，製藥產業是主要成長動能。全年共完成24件募資案，合計募集216.08億元，其中9家公司透過IPO募集139.67億元，占總募資金額64.6%。

不過，從全球市場來看，新興生技公司的資金壓力仍不容忽視。報告指出，僅45%的新興生技公司，手中現金可支應超過兩年營運，另有33%的公司現金不足以支應一年。當投資人更重視研發成果及未來營收前景，企業能否掌握研發進度、妥善分配資金並規劃產品組合，將成為下一階段競爭關鍵。

展望2027年，報告指出，AI驅動新藥研發、中國大陸創新能力崛起及美國政策調整，將進一步改變產業競爭格局。生技企業可從產品、創新、資金及營運四個面向布局，包括透過內部研發、併購及策略聯盟，建立均衡的產品組合；運用AI及外部合作推動創新；改善資金配置，延長可支應營運的時間；並提升供應鏈因應變動的能力及全球營運效率。

安永 生技產業 研發

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