台南這區新案直逼7字頭 國城董座喊房市「星火燎原」明年全面回溫

國城建設28日舉辦台南平實重劃區新案「寳實二代」公開記者會，該案不到半年就已售7成，單價更直逼7字頭。談到明年房市，國城建設董事長洪平森表示，看好明年房市價量齊揚，受到政策壓抑的房市買氣，遲早一定會反彈，如同「星星之火，可以燎原」，而隨著台灣經濟成長、股市熱絡，明年房市有望全面好轉。

洪平森表示，台南房市近期確實出現價格修正，但主要集中在先前漲幅過大的區域，現在台南蛋黃區、蛋殼區市場區隔相當明顯，部分區域房價回檔屬於正常調整，但並不需要過度擔心。

針對央行9月放寬第二戶房貸成數後的市場反應，洪平森指出，近期適逢選舉期間，案場來客數與先前相比差異不大，政策鬆綁效果尚未明顯反映，但預期政府未來不會再進一步對房地產業者祭出打壓措施，市場信心將逐漸恢復。

洪平森強調，房市長期受到政策壓抑，一旦出現轉折契機，買氣就可能逐步回流，如同「星星之火，可以燎原」，而房市已處於相對低點，不會再更慘，預期明年不僅交易量增加，在通膨、經濟成長等因素支撐下，房價也將穩定上升。

台南東區平實重劃區的公辦都更案「國城寳實」分一、二期銷售，合計共834戶，總銷金額約200億元。負責代銷的聯碩地產表示，「國城寳實」二期規劃366戶，自7月銷售以來，已售約七成；一期銷售率則已逾九成。

根據最新實價登錄，「寳實二代」潛銷首月成交102戶，超越一期單月94戶紀錄，開賣兩個月累計成交126戶，最高單價達68.97萬元，創今年以來台南最高價。

事實上，台南東區平實重劃區近年吸引大型建商積極布局，除國城建設、豐邑機構陸續推案，達麗、國泰等業者也已插旗，成為台南建案競爭激烈的區域。「寳實二代」基地面向約7公頃平實公園，鄰近南紡購物中心、成功大學生活圈及規劃中的捷運藍線，周邊交通與商業機能逐步成形。

此外，國城建設宣布，將在台南推動店面三年免租金計畫，吸引特色店家進駐，並規劃引進餐飲品牌，延續過去在高雄布局米其林星級餐廳的經驗，藉由商業與餐飲進駐帶動街區發展。

國城建設董事長洪平森。記者朱曼寧／攝影

國城建設28日舉辦台南平實重劃區新案「寳實二代」公開記者會。記者朱曼寧／攝影