基米攜手美商Alamar導入高靈敏蛋白質平台 搶攻神經退化治療商機

基米-創（4195）28日宣布，日前與美商Alamar Biosciences完成台灣區策略合作協議簽署後，引進其核心NULISA技術與ARGO HT全自動分析系統，目前已順利完成落地建置，Alamar大中華區總經理韋利峰親自率團來台，雙方將啟動高靈敏蛋白質體檢測技術平台在台應用，首波鎖定阿茲海默症生物標記與疾病機轉研究，為國內神經退化性疾病領域開創全新里程碑。

基米強調，本次合作不僅是單純的高階儀器代理，更標誌著基米營運版圖從傳統基因定序服務，加速延伸至蛋白質體、多體學與轉譯醫學領域，持續完善其「一站式精準醫學服務」的商業布局。

Alamar成立於2018年，專注於高靈敏蛋白質生物標記檢測技術，並已於2026年4月於美國Nasdaq掛牌上市。公司亦獲得國際機構投資，顯示其高靈敏蛋白質體技術具備國際市場與精準醫學發展潛力。其核心NULISA技術與ARGO HT全自動分析系統，可針對血漿、血清及腦脊髓液中的低豐度蛋白質進行高靈敏檢測，應用範圍涵蓋神經退化性疾病、免疫發炎、癌症、心血管疾病與藥物開發研究等領域。

基米總經理江俊奇表示，隨著精準醫學逐步從基因體走向蛋白質體與多體學整合，市場對超低濃度蛋白質生物標記的檢測需求快速提升，尤其在神經退化性疾病研究中，許多關鍵蛋白質訊號濃度極低，傳統技術仍存在偵測瓶頸。Alamar的NULISA™技術可將蛋白質訊號轉化為核酸訊號，搭配高靈敏放大與自動化流程，大幅提升檢測靈敏度、穩定性與通量效率。基米透過與Alamar建立策略合作關係，將進一步強化基米於精準醫學及科研兩大核心市場的布局，提升整體服務量能與市場競爭優勢。

江俊奇進一步表示，ARGO HT平台亦可與現有次世代定序（NGS）生態系整合，兼容Illumina等定序平台，有助於研究單位與醫學中心快速導入高靈敏蛋白質體分析能力，建立更完整的多體學研究流程。本次合作將為基米帶來三大核心綜效：

第一，完善「從篩選到驗證」的多體學服務鏈。未來可銜接既有高通量蛋白質體平台篩選結果，進一步提供低豐度蛋白質標記物驗證服務，提升客戶研究效率與服務深度。

第二，切入神經退化性疾病、液態活檢、免疫發炎與藥物開發等高階應用市場，強化技術門檻與市場競爭力。

第三，建立「設備代理＋檢測服務＋試劑耗材」的長期營運模式，透過平台導入帶動後續檢測與耗材需求，擴大經常性營收來源。

目前Alamar相關技術已投入國際阿茲海默症研究合作計畫，並與Alzheimer's Disease Data Initiative（ADDI）及Gates Ventures共同推動大型蛋白質體研究，透過NULISA技術分析超過4萬份血漿樣本，建立高靈敏蛋白質生物標記資料庫，以協助阿茲海默症相關生物標記與疾病機轉研究。此項國際合作亦顯示，高靈敏蛋白質體技術在神經退化疾病研究與精準醫學發展中的重要性與市場潛力。

江俊奇指出，基因定序解讀的是疾病風險與遺傳資訊，而蛋白質體更貼近人體當下的生理狀態。當基因體、蛋白質體與臨床資料逐步整合，未來精準醫學將從單一檢測，進一步走向更完整的疾病研究與個人化醫療應用。本次合作將優先服務研究機構、醫學中心、生技公司與藥廠客戶，應用於神經退化疾病、免疫發炎、液態活檢與藥物開發等高階蛋白質生物標記研究，並持續深化與國際創新技術平台合作。

展望未來，基米將以此次技術導入為多體學布局的關鍵起點，結合既有基因定序、生物資訊分析、多體學與臨床研究服務優勢，持續深化與國際技術平台合作，並優先鎖定國內研究機構、醫學中心、生技公司與藥廠客戶，持續擴大公司在高階轉譯醫學與神經退化疾病研究市場的影響力，推動台灣精準醫學與多體學研究全面接軌國際。