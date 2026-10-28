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電動巴士市占穩居全台前三 創奕能源深化電巴生態鏈

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創奕能董事長黃振聲。圖／創奕能源提供
創奕能董事長黃振聲。圖／創奕能源提供

全台前三大電動巴士供應商創奕能源受惠全球車輛電動化發展趨勢明確，旗下核心專利液冷電池系統技術，發展電動載具與一站式綠能服務在台灣及海外市場拓展取得佳績，業務版圖順利延伸至包括印度、印尼、馬來西亞、帛琉與加勒比海等國家，並由車輛導入，逐步延伸至電池系統、車隊管理、充電及能源整合等應用，今年上半年營收繳出新台幣16.64億元，相當於2025全年營收8成的亮麗表現，隨著海外業務布局效益的逐步顯現，有望帶動創奕能源明年起營運成長展現更驚人的爆發力。

創奕能源多年致力打造串聯電動巴士底盤與整車製造、智慧充電、雲端車隊管理及售後維運，逐步打造涵蓋車輛導入、營運管理與能源服務之完整電動巴士生態鏈，公司總部與生產基地設於桃園，具備底盤、組裝及交車前檢驗等完整產線，並透過在地研發與服務，支援客運業者車隊導入及日常營運，自2016年投入台灣市場以來，創奕能源累計銷售電動巴士逾900輛，車隊累計行駛里程超過5,500萬公里，平均妥善率高達逾99％，截至2025年全台電動巴士，穩居全台前三大地位，並長期獲首都客運、臺北客運、漢程客運及中鹿客運等主要客運業者的信賴與指定採購。

除了在電動載具領域奠定良好市場基礎外，創奕能源亦將核心電池技術與軟硬體整合實力全面延伸至電池儲能系統(BESS)、智慧充電與能源管理(EMS)領域，憑藉自主研發的專利液冷電池系統、與電池管理系統(BMS)整合優勢，創奕能源已開發涵蓋大型貨櫃式儲能系統(5 MWh/6.25 MWh)及中小型商用整合式機櫃的產品線，可應用於太陽光電儲能、尖峰負載管理、電動車充電站、需量反應及自動頻率控制(AFC)等情境，並提供緊急備援電力方案，相關應用實績包括台灣高鐵板橋、南港及台南車站的不斷電系統(UPS)、中華電信基地台備援電力，以及太陽光電儲能案場等，展現創奕能源由交通電動化跨足儲能與電力韌性領域的技術延伸，公司將持續整合設備建置、系統整合與能源管理能力，逐步打造一站式綠能與備援電力服務。

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