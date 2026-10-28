第3季信義房價指數「上有鍋蓋下有鐵板」 中南部止跌回穩了

信義房屋公布第3季房價指數，六都加新竹地區呈現「上有鍋蓋、下有鐵板」的盤整格局，雙北、桃園年增微幅，中南部年減幅度明顯收斂，交易量仍未放大，房市維持自用當道、價量平穩的格局。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年在第七波管制導致市場出現交易量能大幅萎縮，中南部地區的房價指數出現較為明顯的年減表現，不過政策管制通常第一年反應較大，後面市場也會慢慢適應，因此中南部地區的房價也有止跌回穩的跡象。

當前有青安3.0與央行第二套房貸成數慢慢鬆綁的利多，股市對於房市一方面國人財富增加購買力變強，也讓房價難以鬆動，但另一方面股市的投資機會也明顯優於房市，資金短期配置焦點仍在股市上，從一手市場交易仍持續低量來看，房市仍是自用當道且價量趨於平穩。

統計顯示，台北第3季房價指數143.55，季大致持平但年增1.48%，新北市162.35季微增2.64%，年微增1.04%，台北市受惠股市帶來的財富效益，中高總價市場表現穩健，新北市與桃園則受惠於青安3.0，與央行放寬第二屋貸款限制，有機會吸納大台北生活圈的購屋需求，整體價格表現相對平穩。

桃園地區第3季，季變動率與年變動率皆由負轉正，整體走勢雖續維持盤整狀態，逐漸走出盤跌格局。惟桃園新增供給量大，且多集中在部分重劃區價格推升乏力，應仍維持自用穩健的格局。

受惠於近期台股飆漲，向來與台股連動性高的新竹房市，區域價格在2024第4季達到高峰，但在進入一年的急速修正期後，整體房價轉為區間盤整。台中的房價趨勢本季轉為年減1.3%，季增1.1%，年變動率雖仍維持負向，但減幅已連續三季縮減，預期房價有機會回穩，但仍需要時間消化過去一段房價漲幅。

第3季高雄房價季變動率與年變動率皆由負轉正，短線房價已明顯擺脫盤跌格局。整體而言，曾敬德表示，今年第3季與第ㄉ季市況相當，全台區域市場維持分化走勢，呈現雙北築底後有緩步回升跡象，中南部維持平盤整理，但衰頹情勢已經收斂，若無其他外在事件影響，推估整體房市仍是自用當道，維持價量平穩表現。