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基泰大直損鄰案後…東南側公辦都更案簽約 投資金額近95億元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
大直傾斜民宅南側「大直藏璽」公辦都更案示意圖。圖／更新處提供
大直傾斜民宅南側「大直藏璽」公辦都更案示意圖。圖／更新處提供

北市基泰大直鄰損案，造成東側、南側2處社區啟動公辦都更。市府以「大直公辦都更專案」協助，今由副市長暨北市住都中心董事長張溫德與皇昌福榮合作聯盟董事長黃重雷、長虹建設總經理李耀中，兩案估引入44.62、50.31億元投資金額，盼打造大直新地標。

住都中心上午舉辦「大直儒玉」與「大直藏璽」兩大公辦都更案簽約典禮，許多住戶也到場見證。張溫德說，市府指定住都中心擔任實施者，雖然去年第一次公告招商因無人投標而流標，經調整兩案招商條件，今年再公告招商，並順利決標。

「大直儒玉」更新前共108戶、「大直藏璽」則有139戶 ，均為100％私有產權，住戶參與公辦都更意願比例分別為86.11％、92.80％；前者更新後規畫1幢2棟、地上19層及地下4層建築，後者為1幢2棟、地上24層及地下4層建築。

兩案以爭取基準容積 100%容獎為基礎，並已完成耐震能力初評，適用防災型容積獎勵；施工安全為兩案最重要的考量，皆採逆打工法施作，深度貫入岩盤、加厚連續壁提升剛性、適當距離加設扶壁及地中壁，並將於施工期間執行嚴謹監測計畫，降低開挖對周邊環境及鄰房的影響。

住都中心表示，簽約後將攜手出資者團隊向住戶說明優化方案，並啟動溝通作業，收集住戶意見，調整規畫設計後再辦理正式選屋程序，若順利進行，預計明年第4季提送事權報核，可望於2029年核定。

一名東側住戶直言，過程真的很辛苦，住戶們都感受得到，不是三言兩語可說清，感謝住都中心的盡心盡力。一位南側住戶說，公辦都更過程，住都中心一直很認真媒合較優質的廠商，如今找到長虹建設，他和其他住戶都抱持很期待的心情；至於未來原地重建的居住問題，他仍會找尋大直的房子，也建議市府可協助年長者更有效率的媒合。

與會的在地議員林珍羽表示，兩案招商一度流標，住戶非常惶恐，而市府發現提出的條件與市場有很大的落差時，快速反應，這也是促成案件可以往前推進的關鍵。大直地區的住戶臥虎藏龍，過程中都有許多專業人士一起討論，猶如都審會一般，如果連大直公辦都更案都能推動，北市其他區域住戶凝聚共識的機會更大一些。

更新處也談及基泰大直傾斜民宅都更案，傾倒戶重建及財損賠償雖屬基泰公司應負的責任，市府依法公平、公正協助該案審議程序，盡速審查。基泰去年9月5日第2次申請報核後，今年6月17日公開展覽30日、7月9日公辦公聽會；更新處8月27日督促盡速辦理容積移轉所需的都市設計審議，並採都設、都更併行審議方式，由專人列管審查。

台北市副市長張溫德（右二）今天與「大直儒玉」公辦都更案最優申請人皇昌福榮合作聯盟簽約。記者林佳彣／攝影
台北市副市長張溫德（右二）今天與「大直儒玉」公辦都更案最優申請人皇昌福榮合作聯盟簽約。記者林佳彣／攝影

大直傾斜民宅東側「大直儒玉」公辦都更案示意圖。圖／更新處提供
大直傾斜民宅東側「大直儒玉」公辦都更案示意圖。圖／更新處提供

台北市副市長張溫德（右二）今天與「大直藏璽」公辦都更案最優申請人長虹建設簽約。記者林佳彣／攝影
台北市副市長張溫德（右二）今天與「大直藏璽」公辦都更案最優申請人長虹建設簽約。記者林佳彣／攝影

北市基泰大直鄰損案，造成周邊2處社區啟動公辦都更，住都中心今天舉辦「大直儒玉」與「大直藏璽」兩大公辦都更案簽約典禮，許多住戶也到場見證。記者林佳彣／攝影
北市基泰大直鄰損案，造成周邊2處社區啟動公辦都更，住都中心今天舉辦「大直儒玉」與「大直藏璽」兩大公辦都更案簽約典禮，許多住戶也到場見證。記者林佳彣／攝影

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