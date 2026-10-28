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苗縣府牽線通路業者赴卓蘭產地參訪 為柑橘開拓加拿大市場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣府農業處牽線海外連鎖超市水果通路業者，推介卓蘭柑橘，並安排於近日實地參訪產地。圖／苗栗縣政府提供
苗縣府農業處牽線海外連鎖超市水果通路業者，推介卓蘭柑橘，並安排於近日實地參訪產地。圖／苗栗縣政府提供

柑橘還掛在枝頭，苗栗縣政府已提前為農民尋找海外買家！農業處牽線海外連鎖超市水果通路業者，推介卓蘭柑橘，並安排於近日實地參訪產地，買家對苗栗柑橘表達高度興趣，後續將再了解颱風後產地及果品現況，為卓蘭柑橘開拓加拿大市場帶來新的可能性。

農業處表示，這項機會源自日前赴台南交流農產品外銷實務，當時經業界引薦億昕生鮮，促成這次交流行程，近日由億昕生鮮公司總經理蔡宗翰於率團走訪卓蘭柑橘產地。

業者除了到卓蘭鎮農會果菜市場，了解柑橘品種、產期、供貨及集貨分級情形，也前往傑農合作農場，交流水果包裝、冷鏈及出口實務。因目前柑橘尚未成熟，此行以了解產地供應條件為主，待果品成熟後再評估品質與合作可能性。

業者也分享，其公司或合作供應鏈在出貨前會依貨箱數抽驗20%，以降低果品品質不符規格的風險。未來，從產地分級、包裝到跨國運輸，每個環節都影響到貨品質，也是苗栗柑橘爭取海外通路必須面對的課題。

縣長鍾東錦表示，拓展海外市場不能等到水果成熟、準備採收時才開始尋找買家。不同市場對果品規格、供貨時程及運輸條件各有要求，提早接觸通路，才能讓產地掌握市場需求、做好供貨準備，希望透過產季前的市場對接，讓苗栗農產品有更多接觸海外買家的機會。

卓蘭 柑橘 加拿大

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