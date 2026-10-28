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瀚宇博精成科法說會總座談展望 資本支出明年看150億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
瀚宇博總經理陶正國。記者尹慧中／攝影
瀚宇博總經理陶正國。記者尹慧中／攝影

華科集團瀚宇博（5469）、精成科（6191）今日召開聯合法說會，總經理陶正國提到，公司今年與明年資本支出拉高，聚焦圍繞AI帶來的六大類產品伺服器、網通、ASIC、AIPC、邊緣運算、人形機器人等，並投資類載板、HLC高多層板、HDI三大成長領域。

他也提到，集團資本支出去年60億元，今年目標約120億元，預計明年150億元，投資瀚宇博桃科廠布局探針卡應用、大陸廠區、精成科Lincstech新加坡馬來西亞廠等。

瀚宇博 資本支出 法說會

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