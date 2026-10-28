瀚宇博精成科法說會總座談展望 資本支出明年看150億元

全台房市買氣低迷，惟同時背負房貸、信貸的「雙貸族」人數卻持續攀升。住商機構觀察聯徵中心統計，全台7月同時持有房貸、信貸的雙貸族，達43.4萬人，不僅創下2012年有統計以來歷年最高，且與去年同期相比，一年增加近3萬人。

2026-10-28 12:01