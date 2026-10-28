Uber首度在台推包車服務 首波北台灣5城市上線
Uber今天宣布，攜手合作車行首度在台推出「包車優步」，支援跨縣市行程，首波開放從基隆、台北、新北、桃園及新竹5城市，未來預計逐步拓展至更多城市。
Uber今天宣布，攜手合作車行首度在台推出「包車優步」，提供2至10小時的包車方案，瞄準城市景點巡遊、親友出遊或跨縣市旅行，能依照需求安排行程，最早可提前90天、最晚於出發前48小時預訂。
Uber說明，「包車優步」首波開放從基隆、台北、新北、桃園及新竹5大城市出發，並支援跨縣市行程，未來預計逐步拓展至更多城市。
根據交通部觀光署2025年調查，逾9成國內旅遊由民眾自行規劃，近8成為當日來回行程，顯示短天數、自主安排已成為重要旅遊型態。
Uber表示，生活型態與旅遊習慣改變，乘客的移動需求已不是從一個地點前往另一個地點，希望能依自己的步調彈性安排行程；「包車優步」乘車選項，可透過App完成，乘客可直接選擇包車時間、車型及停靠地點，並於確認預約前查看方案與預估費用，提前掌握交通預算。
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