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復健人才超搶手！職缺年增逾四成

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台灣邁入超高齡社會，帶動醫療復健長照人才需求升溫。1111人力銀行今（28）日公布統計，物理治療師工作機會年增24%，復健技術師更大增45.5%；薪資方面，具一至三年工作經驗的物理治療師平均月薪達5萬1,442元，年增5.1%，顯示高齡化趨勢帶動復健專業人才需求與薪資同步攀升。

根據1111人力銀行資料庫統計，物理治療師工作機會較去年同期成長24%，復健技術師年增45.5%，居家服務督導員年增35.5%；其中，資歷1至3年的物理治療師平均月薪達5萬1,442元，較2025年的4萬8,946元增加約5.1%；復健技術師平均月薪約4萬8,874元，較2024年的3萬9,193元增加約24.7%。

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，復健相關專業人才的價值，在於依據患者的身體狀況與需求，透過專業評估及適當訓練，協助改善身體功能並追蹤恢復進度。

復健不只是受傷或手術後的短期治療，更涉及長者的身體功能維持及日常活動能力改善。隨著高齡人口增加，如何協助長者延緩功能退化、維持生活自主，將是醫療與照護服務的重要課題。

除了復健專業，長照體系的人力需求同樣不容忽視。1111人力銀行針對照顧機構、護理之家及安養機構等相關單位進行調查發現，87.5%的受訪機構表示長期面臨人力不足，其中以照顧服務員最為短缺，占60.8%，其次為護理人員的32.9%及行政管理人員的14.4%。

曾仲葳表示，面對超高齡社會帶來的長期需求，醫療產業的人才布局必須更加全面。近年部分醫療院所為補足人力，積極透過薪資調整、福利改善及專業培訓吸引人才。

對有意投入醫療產業的求職者而言，除了關注起薪，也應留意職務所需的專業資格、證照及實務經驗；具備符合職務需求的專業能力，不僅有助於提高求職競爭力，也能為長期職涯發展累積優勢。

復健 職缺 長照

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