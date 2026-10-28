成交近70筆 飛鷹地產打造竹苗最大工業地產聯賣平台

AI與半導體帶動企業設廠、擴廠及供應鏈布局需求，飛鷹地產表示，看準產業趨勢，自2023年AI科技股起漲之際提前布局工業地產市場，積極開發工業土地、廠房及廠辦等產品，截至目前累計成交近70筆，成為苗栗最大工業地產聯賣平台。

飛鷹地產董事長王銘國表示，企業對產業空間的需求日益多元，工業地產不只是土地與廠房的交易，更涉及企業營運需求、產業特性及長期發展規劃。飛鷹地產將深耕在地的房仲經驗延伸至工業地產領域，透過物件開發與跨區聯賣，協助企業更有效率地尋找合適標的。

王銘國指出，企業選址除了土地價格，也須考量交通條件、供應鏈距離、營運成本及未來擴充空間。苗栗鄰近新竹科技產業聚落，竹南、頭份具備科技與製造業發展基礎，銅鑼等地亦有產業發展據點，提供企業設廠、擴廠及營運空間配置的多元選擇。

他表示，企業取得土地後，仍須面對設計、空間規劃及工程執行等課題。為回應企業實際需求，飛鷹地產結合恩世代建築團隊，整合多位專業建築師資源，提供全方位服務，串聯設計、規劃與工程協作，協助企業從選址階段同步考量後續建置需求。

王銘國表示，透過跨領域專業合作，可減少企業在尋地、規劃及建置過程中的溝通負擔，讓經營者更專注於本業發展，落實「讓專業歸專業」的服務理念，提供從土地媒合到建築整合的延伸服務。

王銘國強調，飛鷹地產希望打造的不只是交易平台，更致力於串聯區域資源與建築專業，建立更完整的工業地產服務網絡。未來將持續深耕產業不動產市場，朝竹苗工業地產聯賣平台的領導品牌邁進，成為企業設廠與擴廠值得信賴的合作夥伴。