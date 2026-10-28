逾1,300件都更僅10件容獎捐社宅 內政部允公辦先帶頭

公辦都更將被要求申請社宅容積獎勵。內政部次長董建宏28日在立法院內政委員會公聽會表示，未來將要求公辦都更案申請社宅容獎，並列為第一要件，同時與地方政府、業界檢討各類都更容獎，兼顧都市環境容受力與公益性。

立法院內政委員會今日就《都市更新條例》及《都市危險及老舊建築物加速重建條例》修正草案舉行公聽會。針對透過容積獎勵增加社宅供給，OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，支持政策方向，但現行制度連政府主導的公辦都更都鮮少申請，應由政府率先落實。

彭揚凱引述國土署統計指出，截至2025年底，全國已核定超過1,300件都更案，其中有供給社宅的共55件，但透過容積獎勵捐贈社宅的僅10件，占全部都更案約0.7%；這10件中，7件為公辦都更，3件為民辦都更，民辦部分取得180戶社宅。

他強調，公有土地參與都更後分回住宅，與透過容積獎勵捐贈社宅，是不同的取得途徑。依其提供資料，55件供給社宅的都更案中，公地分回共2,899戶，容獎捐贈則為1,025戶，不能將公地分回的成果，視為社宅容獎制度的成效。

彭揚凱分析，實施者除了申請都更容獎，還能透過容積移轉、增額容積等方式增加開發量體；相較於必須負責興建並捐贈產權的社宅，其他途徑較為直接。若未調整制度結構，單純加碼社宅容獎，仍難吸引申請。

他建議，中央、地方推動的公辦都更應一律申請社宅容獎，由政府以身作則；民辦都更則可保留自願參與，但若已取得一般都更容獎，還想進一步申請容積移轉或增額容積，就應先申請社宅容獎，提高社宅的優先順序。

立委牛煦庭也指出，社宅捐建成本較高，在既有容獎上限內，容易被綠建築、智慧建築、開放空間等項目排擠。當實施者透過其他項目就能取得足額獎勵，自然缺乏捐建社宅的誘因，提高容獎上限未必能解決問題。

牛煦庭主張，應在制度上提高社宅捐建優先性，先滿足一定的住宅回饋要求，再申請其他容積獎勵，並訂出對應比例，避免只提供一、兩戶，就能繼續取得其他獎勵。他也要求內政部堅守容積總量框架，避免容積不斷疊加，衍生公共設施不足、交通壅塞等問題，最終由社會大眾承擔成本。

對此，董建宏表示，未來將強烈要求公辦都更申請社宅容獎，並作為公辦都更的第一要件；也將與地方政府、業界共同盤點中央及地方各類都更容獎，討論哪些具有必要性、哪些需要檢討並調整為選擇性方案。

董建宏強調，容積獎勵除了提供民間參與誘因、加速都更，更須回歸都市環境容受力、基地飽和度，以及公益性與必要性，讓都市發展維持在合理範圍，避免過度擴張或天際線無限拉高。