快訊

爆賴瑞隆收雲豹300萬政治獻金 藍：勞工之子變國會門神

蔣萬安遇「洋流」強襲 催出沉默大眾和小草成連任關鍵

iPhone 18e「繼續維持平價」2027年登場！蘋果關鍵2升級不漲價

聽新聞
0:00 / 0:00

逾1,300件都更僅10件容獎捐社宅 內政部允公辦先帶頭

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部次長董建宏在立法院內政委員會公聽會回應專家學者建議。記者胡順惠／攝影
內政部次長董建宏在立法院內政委員會公聽會回應專家學者建議。記者胡順惠／攝影

公辦都更將被要求申請社宅容積獎勵。內政部次長董建宏28日在立法院內政委員會公聽會表示，未來將要求公辦都更案申請社宅容獎，並列為第一要件，同時與地方政府、業界檢討各類都更容獎，兼顧都市環境容受力與公益性。

立法院內政委員會今日就《都市更新條例》及《都市危險及老舊建築物加速重建條例》修正草案舉行公聽會。針對透過容積獎勵增加社宅供給，OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，支持政策方向，但現行制度連政府主導的公辦都更都鮮少申請，應由政府率先落實。

彭揚凱引述國土署統計指出，截至2025年底，全國已核定超過1,300件都更案，其中有供給社宅的共55件，但透過容積獎勵捐贈社宅的僅10件，占全部都更案約0.7%；這10件中，7件為公辦都更，3件為民辦都更，民辦部分取得180戶社宅。

他強調，公有土地參與都更後分回住宅，與透過容積獎勵捐贈社宅，是不同的取得途徑。依其提供資料，55件供給社宅的都更案中，公地分回共2,899戶，容獎捐贈則為1,025戶，不能將公地分回的成果，視為社宅容獎制度的成效。

彭揚凱分析，實施者除了申請都更容獎，還能透過容積移轉、增額容積等方式增加開發量體；相較於必須負責興建並捐贈產權的社宅，其他途徑較為直接。若未調整制度結構，單純加碼社宅容獎，仍難吸引申請。

他建議，中央、地方推動的公辦都更應一律申請社宅容獎，由政府以身作則；民辦都更則可保留自願參與，但若已取得一般都更容獎，還想進一步申請容積移轉或增額容積，就應先申請社宅容獎，提高社宅的優先順序。

立委牛煦庭也指出，社宅捐建成本較高，在既有容獎上限內，容易被綠建築、智慧建築、開放空間等項目排擠。當實施者透過其他項目就能取得足額獎勵，自然缺乏捐建社宅的誘因，提高容獎上限未必能解決問題。

牛煦庭主張，應在制度上提高社宅捐建優先性，先滿足一定的住宅回饋要求，再申請其他容積獎勵，並訂出對應比例，避免只提供一、兩戶，就能繼續取得其他獎勵。他也要求內政部堅守容積總量框架，避免容積不斷疊加，衍生公共設施不足、交通壅塞等問題，最終由社會大眾承擔成本。

對此，董建宏表示，未來將強烈要求公辦都更申請社宅容獎，並作為公辦都更的第一要件；也將與地方政府、業界共同盤點中央及地方各類都更容獎，討論哪些具有必要性、哪些需要檢討並調整為選擇性方案。

董建宏強調，容積獎勵除了提供民間參與誘因、加速都更，更須回歸都市環境容受力、基地飽和度，以及公益性與必要性，讓都市發展維持在合理範圍，避免過度擴張或天際線無限拉高。

都更 社宅 內政部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

社宅容獎被批「不會有人捐」 內政部：公辦都更將強烈要求必須申請

北市頭家心聲「盼市長能接軌國際」

三峽第一個都更案！老街新案房價衝上6字頭 創區域新高

頭家心聲／台北都更、營養午餐、交通問題 誰能傾聽市民？

相關新聞

住宅政策沒人理？李同榮嘆台北還能留下多少年輕人 建議空總蓋社宅

台北市長選戰白熱化，房市趨勢專家李同榮表示，北市房價高不可攀，年輕人買不起，甚至租不起，住宅政策理應成為兩位主要參選人最重要的政見之一，但目前卻仍看不到具體的牛肉。

十年住宅結構大洗牌！透天申貸占比降至14.9% 電梯大廈攀近7成

在世代交替下，住宅市場的建物類型結構也出現了相當明顯的變化。中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心資料，截至今年上半年，全台透天厝的申貸占比已降至14.9%，探下歷史新低，而電梯大廈的占比則攀升至67.9%，創下歷史新高，換句話說，如今每10筆購屋貸款中，就有將近7筆買的是電梯大廈，透天厝卻已不到2筆。

房市冷、借錢卻更熱！全台雙貸族破43萬人創新高

全台房市買氣低迷，惟同時背負房貸、信貸的「雙貸族」人數卻持續攀升。住商機構觀察聯徵中心統計，全台7月同時持有房貸、信貸的雙貸族，達43.4萬人，不僅創下2012年有統計以來歷年最高，且與去年同期相比，一年增加近3萬人。

轉職幸福企業脫離加班地獄 月薪6萬公假讀碩士

1111人力銀行進行「上班族最有感福利調查」，員工心目中幸福企業除了薪資具市場競爭力，更要工時合理及準時下班，31歲陳小姐之前工時從上午9時到晚上9時，還要常常加班，領不到加班費；毅然轉職後，不但能準時上下班，月領6萬元以上，公司還額外提供6小時公假，讓她得以就讀碩士在職專班，直呼能在幸福企業工作真的很重要。

全家火鍋配料業績近翻倍！擴大4,500店賣肉片、火鍋料搶小家庭商機

天氣轉涼，帶動火鍋消費需求升溫。全家（5903）28日宣布啟動秋冬「即興開鍋」火鍋季，首度攜手演員兼歌手崔始源擔任活動代言人，即日起至明年1月5日，串聯全台4,500間店舖、行動購、預購服務及FamiSuper超市店，推出橫跨湯底、肉品、火鍋料及鮮蔬等500項活動商品，並祭出指定商品最低77折、99元個人鍋及名店鍋物299元起等優惠，搶攻秋冬餐飲及居家備餐商機。

住宅結構大洗牌！透天申貸占比創新低、電梯大廈近7成

住宅結構大洗牌，根財團法人金融聯合徵信中心資料，截至今年上半年，全台透天厝的申貸占比已降至14.9%，創下歷史新低，而電梯大廈的占比則攀升至67.9%，創下歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。