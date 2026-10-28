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紡織股搭半導體熱潮母憑子貴 新纖、福懋、南紡轉投資添動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

AI與半導體商機持續擴散，傳統紡織廠也搭上科技供應鏈成長列車。新纖（1409）、福懋（1434）、南紡（1440）透過轉投資跨足半導體材料與封裝測試，逐步開闢本業以外的新成長動能。其中，新纖旗下新碩電子級雙氧水第二條產線預計年底完工；福懋轉投資的福懋科五廠規劃第4季小量試產，並朝DDR5及先進封裝升級；南紡則透過南帝化工及南美特布局半導體製程材料。隨新產能陸續開出，三家傳統紡織廠「母憑子貴」，半導體相關事業成為支撐獲利與推動轉型的重要力量。

隨著傳統紡織市場供過於求、原料成本上漲及價格競爭加劇，紡織業者加快多角化布局，半導體相關轉投資不僅有助分散本業風險，部分業者更已透過權益法認列投資收益，成為支撐母公司獲利的重要來源。

新纖近年積極發展高值化材料，透過合資事業新碩布局半導體電子級雙氧水，應用於晶圓清洗製程，新纖持有新碩約43.63%股權。新纖先前表示，新碩第一條產線已開始交貨，滿載年產能約5萬噸，目前稼動率仍有提升空間，在客戶要求增加供應下，第二條產線正加緊建置，預計今年底完工，後續將配合客戶認證進度逐步放量。

除半導體材料，新纖也已切入AI伺服器相關材料供應鏈，包括冷卻風扇、連接器及GPU、CPU相關包材等。公司指出，目前AI應用營收占比不到一成，隨相關產品需求增加及新碩產能開出，預期年底AI相關業務加上新碩營收占比有機會突破一成。

福懋則透過持股約三成的福懋科（8131），掌握記憶體封裝測試商機。福懋科現有四座廠稼動率維持九成以上，新建五廠規劃第4季小量試產，初期鎖定DDR5 RDIMM等產品，並持續布局晶圓凸塊及重布線層（RDL）等先進封裝技術，擴大高附加價值產品比重。

南紡同樣積極朝半導體材料發展。南紡集團將AI、半導體供應鏈列為四大成長引擎之一，旗下南帝化工已研發導入電子級人工橡膠，轉投資南美特科技則布局半導體製程材料及奈米有機陶瓷金屬塗料。

南紡直接持有南帝化工（2108）21.43%股權，旗下南紡建設另持有5.56%，合計26.99%；南帝則持有南美特科技40.57%。南美特主要開發化學氣相沉積（CVD）及原子層沉積（ALD）相關材料，應用於半導體薄膜沉積製程，相關產品已切入半導體大廠供應鏈。

南紡上半年本業雖虧損，但憑藉業外收益，包括股利收入及南帝、南美特相關轉投資貢獻，使半年報順利轉盈。隨半導體製程持續升級，南美特相關材料業務的後續發展，將是南紡高值化轉型的重要觀察指標。

新纖 福懋 紡織股

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