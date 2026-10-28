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房市冷、借錢卻更熱！全台雙貸族破43萬人創新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

全台房市買氣低迷，惟同時背負房貸、信貸的「雙貸族」人數卻持續攀升。住商機構觀察聯徵中心統計，全台7月同時持有房貸、信貸的雙貸族，達43.4萬人，不僅創下2012年有統計以來歷年最高，且與去年同期相比，一年增加近3萬人。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近期油價上漲與通膨等因素，生活成本高升，令不少民眾申請其他貸款以因應周轉，另由於股市高漲，亦不排除部分房貸族信貸，以支應投資需求。

根據聯徵中心數據，2012年7月全台雙貸族約31.3萬人，至2017年一度降至28.2萬人，隨後因房市多頭，雙貸人數逐漸攀升，至2019年疫情時已達29.7萬人，逼近30萬人大關，直到去年突破40萬人，直至今年7月則已攀升至43.4萬人，相當於自2019年疫情以來短短數年間，雙貸族暴增約13.7萬人；若與去年7月相比，亦增加近3萬人，年增幅約7.4%。

賴志昶指出，雙貸族暴增有三原因，一是疫情後房價飆漲，購屋門檻墊高，致使部分購屋族選擇以信貸補足資金缺口；二是有部分房貸者，或因通貨膨脹、開銷大增等因素，由於生活資金需求而申辦貸款；三是近年來AI浪潮帶動股市上揚，亦有可能吸引原有房貸族群再申辦貸款加碼投資，因此即便房市交易量萎縮，雙貸族人數仍持續逆勢攀升。

另據統計，7月雙貸族平均房貸金額達653.1萬元，較去年同期625.8萬元增加27.3萬元；平均信貸金額則從114.7萬元，攀升至130.9萬元，一年增加16.2萬元。賴志昶認為，近年來信貸漲勢凌厲，然而相較於房貸，信貸還款期限較短、利率亦可能較高，若民眾同時承擔兩項貸款，每月壓力不容小覷。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，當前銀根緊俏，短期內無論股市或房市皆不宜過度樂觀；因此，民眾應審慎評估家庭收支能力，保留充足預備金，切勿因追求投資，而過度擴張財務槓桿，以免市場風吹草動，就讓原本穩定的家庭財務陷入困境。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

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