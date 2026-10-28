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CHARGESPOT 共享電力服務導入松菸園區智 未來智慧杆持續增加功能

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
松山文創園區智慧杆示範場域預計導入7處 CHARGESPOT共享行動電源租借服務，首座位於松山文創園區椰林大道與台北文創大樓交叉口處，後續將陸續建置。CHARGESPOT／提供
松山文創園區智慧杆示範場域預計導入7處 CHARGESPOT共享行動電源租借服務，首座位於松山文創園區椰林大道與台北文創大樓交叉口處，後續將陸續建置。CHARGESPOT／提供

CHARGESPOT持續拓展共享行動電源租借的服務應用，近期宣布參與松山文創園區智慧樞紐示範計畫，將共享電力服務導入遠傳電信（4904）營運的智慧杆，探索公共設施結合共享電力的應用可能，進一步延伸至城市韌性與緊急備援情境。

松山文創園區智慧杆示範場域目前設有10處智慧樞紐節點，整合路燈、數位看板、AR 互動、環境感測及資料分析等功能，提供園區導覽、互動體驗與商家資訊等服務。其中，7處智慧杆將導入 CHARGESPOT共享行動電源租借服務，讓民眾在園區活動期間即時取得行動電力，持續使用數位導覽及AR互動服務。未來也可評估結合周邊商家優惠，串聯借電需求、園區體驗與商業服務，拓展智慧杆的日常應用。

CHARGESPOT此次以「智慧城市AI樞紐生態圈」提案，參與經濟部產業發展署舉辦的「AI × 城市智慧樞紐—場域創新提案競賽」，經媒合遴選，與園區智慧杆營運商遠傳電信合作導入七處共享行動電源租借服務。即日起至12月31日，民眾於上述7處設有CHARGESPOT設備的智慧杆借電，可享前30分鐘免費；租借超過30分鐘，依實際租借時間收費。

共享行動電源除了滿足日常充電需求，也有機會在停電或重大災害時，成為支援民眾維持行動裝置電力的備援資源。當災害影響供電與交通，手機更是民眾接收災情資訊、查詢政府公告及聯繫親友的重要工具，確保行動裝置持續運作，是城市防災與應變中不可忽視的一環。

CHARGESPOT所屬日本總公司INFORICH與東京澀谷區建立災害應變合作機制，並於澀谷區宮下公園設置戶外型CHARGESPOT。相關合作涵蓋災害發生時提供行動電源、免費租借，以及透過數位看板發布災害資訊，協助民眾取得備援電力與重要資訊，也展現共享電力服務在日常應用之外，延伸至城市防災支援的可能性。

松菸智慧杆示範計畫也將城市韌性列為未來應用發展方向。待完成系統整合及相關應變機制後，可進一步評估於緊急情況下提供行動電源免費租借，並結合智慧杆數位看板發布災情資訊與政府公告。透過既有公共設施與共享服務的結合，未來可望增加民眾取得備援電力與必要資訊的管道，探索智慧城市設施在災害應變中的應用價值。

CHARGESPOT將共享行動電源服務導入松菸智慧杆，民眾在園區體驗數位導覽、各項服務，也能隨時補充行動電力。CHARGESPOT／提供
CHARGESPOT將共享行動電源服務導入松菸智慧杆，民眾在園區體驗數位導覽、各項服務，也能隨時補充行動電力。CHARGESPOT／提供

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