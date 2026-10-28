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台灣樂天市場雙11將開跑 強化跨境購物優勢、與四大品牌合作

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

年度電商盛事雙11購物節即將登場，台灣樂天市場今（28）日宣布，「雙11盛典」將於11月1日至11月12日重磅登場。

面對市場同質化價格戰，今年以「樂天生態圈」與「台日串聯」的核心優勢，集結樂天Kobo、樂天桃猿、樂天信用卡打造限定跨界優惠，並深化愛買、Panasonic、屈臣氏、宜得利四大指標品牌，推出樂天獨家專屬優惠。

樂天市場執行長羅雅薰表示，今年雙11將持續以差異化選品、品牌專屬合作及集團生態圈資源，為消費者帶來更具特色的購物體驗。樂天市場今年展現跨境優勢，將雙11打造為商業賦能引擎，推出「雙11跨境戰略方案」。

今年雙11不僅大量引進日本限定特色商品，精準滿足國內消費者對日本話題好物的需求；同時更透過品牌專屬的「雙11跨境方案」，結合跨國行銷服務，助攻台灣品牌進軍日本。藉由雙11檔期的強大流量，延長品牌海外曝光周期，為台日跨境創造持續性的成長動能。

今年樂天市場雙11以集團資源整合、獨家品牌合作與差異化選品為三大特色，從點數回饋、樂天集團限定好康到四大品牌專屬折扣，搭配優惠券、超商免運及抽獎活動，還有四波品類優惠接力，讓消費者從11月1日活動開跑起，天天都有不同的購物亮點。

包括App下單高額點數回饋，超商199元免運；發揮集團綜效，從數位閱讀、運動應援到金融服務推出多項雙11限定活動，讓購物優惠延伸至會員的日常生活。樂天Kobo閱讀器、電子書也在雙11推出特定優惠，樂天桃猿指定商品79折和雙11當天搶限量福袋。

樂天市場宣布雙11與四大知名品牌深化合作，聯手愛買、Panasonic、屈臣氏、宜得利，推出雙11期間限定優惠，涵蓋美妝保健、日常採買、家電新品與居家生活等不同需求。

平台則有日貨美食、生活潮流、美妝保健及 3C 數位四大品類優惠接力登場，精選多款熱門爆品，包括最新上市的Panasonic 「公主機」、《薩爾達傳說：時之笛》等話題商品，讓消費者依不同購物需求，掌握各波優惠與選品亮點。

雙11 樂天市場 購物

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