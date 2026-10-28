Uber 與合作車行推出「包車優步」首度登台 北部五大城市率先上線

想來趟城市輕旅行、與親友結伴出遊，現在有了新的叫車選擇。Uber 今（28）日與合作車行宣布首度推出「包車優步」，提供2至10小時的包車方案，無論是城市景點巡遊、親友出遊或跨縣市旅行，都能依照需求安排專屬行程。

在Uber App可以一站完成車型選擇、時間預約、停靠點設定及預估費用查詢，「包車優步」首波開放從基隆、台北、新北、桃園及新竹五大城市出發，並支援跨縣市行程，未來預計逐步拓展至更多城市。

Uber 台灣、香港及澳門總經理鍾志霆表示，隨著生活型態與旅遊習慣改變，乘客更希望能依照自己的步調彈性安排行程。

包車優步將使讓乘客從預約包車到行程途中，都能透過App掌握行程動態、分享行程資訊，並可使用「分享行程狀態」功能，將即時位置與行程資訊分享給親友。Uber App亦設有合作車行職業駕駛相關審查及雙向評價機制，讓乘客在較長時間、多停靠點的包車行程中，也能透過熟悉的安全功能，享有更安心、可靠的移動體驗。

根據交通部觀光署2025年調查，逾九成國內旅遊由民眾自行規劃，近八成為當日來回行程，顯示短天數、自主安排已成為重要旅遊型態，便利、彈性的交通安排也成為出遊體驗的重要一環。

「包車優步」依不同乘車需求提供三種車型選擇，包括適合城市景點巡遊及日常多站移動的「包車優步」；最多可搭乘6人、適合家庭與親友結伴出遊的「包車加大六人座優步」；以及最多可搭乘4人、適合商務拜訪與客戶接待的「包車尊榮優步」。