長榮航專業空運助斑哥條紋羚來台 接力繁衍瀕危物種

長榮航空（2618）協助瀕危物種保育，再度展現航空貨運專業。休士頓動物園為延續台北市立動物園斑哥條紋羚族群，捐贈一隻雄性斑哥條紋羚Harris來台，搭乘長榮航空波音777F貨機，歷經約18小時旅程，於台灣時間27日晚間10時26分抵達台北，將為台北市立動物園現有雌性族群帶來繁衍新契機，也深化台北與休士頓兩座姊妹市的合作情誼。

長榮航空表示，去年6月在休士頓慶祝開航10周年時，適逢台北市與休士頓市締結姊妹市64周年，休士頓旅遊局因此促成此次動物保育合作。原先規劃由休士頓出發，但因運送箱籠體積龐大，最後改由達拉斯機場搭機。Harris於美國時間10月26日搭乘BR697貨機起飛，順利抵台。

為迎接Harris，長榮航空特別製作歡迎橫幅，由副總經理鍾凱成代表接機，美國在台協會（AIT）處長谷立言、台北市政府秘書長俞振華、教育局長湯志民、台北市立動物園園長朱孝芬，以及休士頓旅遊局、休士頓動物園代表共同迎接。

為讓Harris適應長途飛行，休士頓動物園提前數月將運送箱籠放置於牠的棲息區，讓牠熟悉箱籠環境，降低運送過程中的緊張。長榮航空則以7條航空標準綁帶將箱籠固定於貨盤，總固定力至少達1萬公斤，貨盤另設有19個檔扣，可承受約6,000公斤力道，並確保貨艙溫度及濕度符合活體動物運送規範。

長榮航空也協助休士頓動物園專業人員申請隨機飛行，全程觀察Harris的狀況，適時提供照料及餵食，確保牠能安心適應機上環境。

長榮航空表示，休士頓航線開航以來，長期載客率超過九成，是連結台美兩地的重要空中交通。此次協助運送極度瀕危物種，是航空專業投入生態保育的實際行動，也期盼Harris早日適應新家，順利與園內雌性族群繁衍後代。

AIT處長谷立言表示，此次合作延續台北與休士頓長期的姊妹市情誼，以及2023年休士頓動物園與台北市立動物園簽署的合作備忘錄，展現台美夥伴關係在科學專業、野生動物保育及生物多樣性維護上的合作成果。

台北市立動物園指出，2026年是台北市與休士頓市締結姊妹市65周年，感謝休士頓動物園提供雄性斑哥條紋羚，也感謝長榮航空協助運輸，期待Harris順利融入現有族群，為瀕危物種保育及族群延續帶來新希望。

長榮航空目前擁有國際航空運輸協會（IATA）CEIV醫藥品、鋰電池、生鮮貨物及活體動物等四項認證。此次運輸任務也展現航空公司在特殊貨物運送、安全管理及生態保育上的專業能力。

這隻名為Harris的雄性斑哥條紋羚，此次千里迢迢搭乘長榮航空來台就是為了傳宗接代的重要任務。長榮航空提供

斑哥條紋羚Harris在18小時的長途旅程中，除了長榮航空提供安全舒適的飛行外，全程皆有休士頓動物園專業人員跟飛，定時提供餵食與照料，安全抵台後在運送箱籠中狀態十分穩定。長榮航空提供

這隻名為Harris的雄性斑哥條紋羚，幫助活化臺北市立動物園僅存的雌性族群，並且深化台北市與休士頓的姊妹市情誼。長榮航空提供

美國在台協會對此次運送提供許多協助，該協會谷立言處長(左二)特別蒞臨出席斑哥條紋羚來台的接機活動。長榮航空提供