轉職幸福企業脫離加班地獄 月薪6萬公假讀碩士

1111人力銀行進行「上班族最有感福利調查」，員工心目中幸福企業除了薪資具市場競爭力，更要工時合理及準時下班，31歲陳小姐之前工時從上午9時到晚上9時，還要常常加班，領不到加班費；毅然轉職後，不但能準時上下班，月領6萬元以上，公司還額外提供6小時公假，讓她得以就讀碩士在職專班，直呼能在幸福企業工作真的很重要。

調查顯示，員工們心目中最佳的「幸福企業」，前五大要件依序是：「獎金及分紅制度透明」 、 「薪資具市場競爭力」、「工時合理且能準時下班」、「福利符合員工實際需求」，以及「主管尊重並信任員工」。

31歲陳小姐畢業於營養學系，目前在保健生技品牌擔任研發人員。她大學畢業時，礙於家境因素，選擇先投入職場，把繼續升學的念頭暫時擱在心底。如今，陳小姐不僅在新公司找到成長舞台，脫離加班地獄，更因為公司每周提供6小時公假，得以進入台灣大學流行病學與預防醫學研究所在職專班就讀。

「我們是幸福企業」，陳小姐說，公司每週提供6小時給薪公假，讓她能安心上課，年年都有員工旅遊，有生日禮金及生日假，公司也提供保健食品等員工福利。其中生日假最有感，因為這天可以放心休息、自在安排自己的時間，格外療癒。

回想前一份代工廠的工作，陳小姐坦言，當時工作量龐大、人力分配不均，從早上9時忙到晚上9時是家常便飯，假日也得進公司加班，甚至還遇過加班卻領不到加班費的窘境。轉職至今約3個月，陳小姐的月薪已突破6萬元，比前一份工作更高，也能準時下班，讓她終於能兼顧生活與學習，也讓當年因現實而暫緩的夢想，在公司的支持下繼續前行。

另一位許小姐今年25歲，法律系畢業的她，目前在私人企業擔任行政秘書，月薪雖然不到4萬，卻感到十分幸福，原因是公司實施彈性工時，早來早走、晚來晚走，隨著個人時間做滿8小時即可，另外表定是8時半遲到，但是老闆大方給予15分鐘緩衝期，而且不扣薪，早餐也可以在辦公室吃到9時，完全是人性化的管理制度。

此外，公司還提供整骨服務，讓同仁在上班時間，適時舒壓放鬆身心。許小姐說，不僅工作氛圍好，年終獎金也給得大方，平均發放約3個月，而中秋、端午等三節獎金也有半個月，還有每年的員工海外旅遊，在她心目中最實用的福利，就是每年可以享受2天的全薪紓壓假。