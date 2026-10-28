全家火鍋配料業績近翻倍！擴大4,500店賣肉片、火鍋料搶小家庭商機

天氣轉涼，帶動火鍋消費需求升溫。全家（5903）28日宣布啟動秋冬「即興開鍋」火鍋季，首度攜手演員兼歌手崔始源擔任活動代言人，即日起至明年1月5日，串聯全台4,500間店舖、行動購、預購服務及FamiSuper超市店，推出橫跨湯底、肉品、火鍋料及鮮蔬等500項活動商品，並祭出指定商品最低77折、99元個人鍋及名店鍋物299元起等優惠，搶攻秋冬餐飲及居家備餐商機。

全家表示，根據內部銷售數據觀察，近年秋冬火鍋消費出現三大趨勢，包括自由搭配配料、酸辣風味崛起，以及吃鍋逐漸融入日常備餐。其中，去年火鍋配料業績近翻倍成長，反映個人及小家庭對食材份量彈性搭配的需求增加；酸辣粉、酸菜魚琥珀粉等商品銷售表現亮眼，也顯示消費者口味從傳統麻辣延伸至酸辣、酸香風味。

因應消費習慣轉變，全家今年擴大火鍋食材銷售布局，將個人份肉片及火鍋料導入全台4,500間店舖，並於其中500間店舖設置蔬果貨架，讓消費者可依人數與食量自由搭配食材，進一步滿足下班快速備餐及小家庭聚餐需求。

商品方面，全家集結「經典麻辣」、「開胃酸香」、「日式監修」、「台灣名店」及「蔬食溫潤」五大系列、超過30款常溫湯底與配餐商品，包括219元辣媽金湯酸菜魚鍋、229元老四川麻辣鴨血，以及199元博多一双豚骨風味火鍋高湯底等，指定湯底及配餐任選2件77折，指定火鍋生鮮食材任選2件88折。

鎖定上班族個人用餐需求，全家冷藏鮮食區同步推出99元「和風海陸豆乳鍋」及「韓式部隊鍋」，即日起至11月10日，會員購買再享88折，折後每份約87元。

全台逾百家FamiSuper超市店則推出究好豬胡椒月亮軟骨豬肚湯329元、林聰明沙鍋菜魚骨湯底339元，以及全國麗園半公斤牛肉爐499元等商品。指定鍋物商品任選2件88折，若從鍋物丸餃、肉品海鮮及蔬菜日配常溫三大類各選一件，則享3件79折優惠。

除便利商店即食與生鮮商品外，全家也透過預購服務擴大名店鍋物市場，推出林聰明聰明麻辣沙鍋菜、阿國師甕蒸薑母鴨，每款299元起，另有老協珍汕頭沙茶牛肉爐799元、門前隱味牛三寶牛肉爐990元等。即日起至12月6日，透過FamiPort或全家APP指定專區預購，享2件95折、3件以上92折。

全家此次也結合韓流明星行銷，邀請崔始源擔任火鍋季代言人，即日起至11月24日，消費者於全台門市購買指定商品，折扣後單筆滿299元，即可隨機獲贈3款設計之一的「吃鍋守護圍兜」。

此外，全家將台北鑫德店打造為「吃鍋後源會」主題店，並於全台逾百家FamiSuper超市店設置崔始源人形立牌，透過明星代言、限定周邊及主題店布局，吸引粉絲消費，帶動秋冬鍋物商品買氣。