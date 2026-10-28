華航、長榮歐洲航班重返俄羅斯領空 陳世凱：尊重航空公司決定

俄烏戰爭爆發以來，國籍航空基於安全與風險考量，長期避開俄羅斯領空。不過，近日中華航空（2610）、長榮航空（2618）部分歐洲航班陸續改採北線航路、飛越俄羅斯領空，引發熱議。交通部長陳世凱今（28）日表示，航路由航空公司自行申請，交通部尊重業者對各國領空的申請及安排，航空公司會依安全、飛行時間及成本等因素，選擇對自身最有利的航路。

陳世凱今日出席立法院交通委員會，會前接受媒體聯訪表示，民航局主要管理航線，也就是航班起點及目的地；至於航路，則尊重航空公司對各國領空的申請。目前已有部分國籍航空開始飛越俄羅斯領空，代表相關申請沒有問題，未來業者是否持續採取這類航路，也尊重航空公司自行判斷。

國籍航空過去因俄烏戰爭及安全考量，長期繞避俄羅斯領空。日前華航從桃園飛往羅馬的CI75航班，於25日凌晨改採北線航路、重新飛入俄羅斯空域，睽違4年多再度引發關注；長榮航空部分歐洲航班近日也陸續採取北線航路，飛越俄羅斯領空。

針對外傳業者改走俄羅斯航路，與巴基斯坦航路無法通行有關，陳世凱表示，航空公司會自行評估並選擇對自身有利的航路，考量因素包括飛航安全、時間及成本，相關安排由航空公司自行決定，交通部予以尊重。

此外，光復節連假前，北北基桃於晚間8時才宣布停班停課，加上台鐵隔日宣布取消對號列車，造成大量民眾湧向高鐵車站，出現列車壅擠及排隊人潮。陳世凱表示，22日晚間8時至11時，高鐵疏運約7.5萬人，約占當日總運量的26%，短時間內要疏運如此大量的旅客並不容易。

陳世凱指出，當時正值颱風期間，屬於較緊急的狀況。未來將請高鐵公司針對自由座管理提出更精進的做法，高鐵近期也可能推出相關措施。他強調，除了確保運量充足，搭乘品質同樣重要，希望高鐵公司一併考量。