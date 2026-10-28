快訊

再度嫌棄「AI」不準確！川普發文宣布全面禁用 都要改稱「SI」

認定低價傾銷 日本將對台灣、大陸鎳系鋼材徵收5年反傾銷稅

上午10時59分花蓮近海規模3.7地震 最大震度2級

聽新聞
0:00 / 0:00

華航、長榮歐洲航班重返俄羅斯領空 陳世凱：尊重航空公司決定

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

俄烏戰爭爆發以來，國籍航空基於安全與風險考量，長期避開俄羅斯領空。不過，近日中華航空（2610）、長榮航空（2618）部分歐洲航班陸續改採北線航路、飛越俄羅斯領空，引發熱議。交通部長陳世凱今（28）日表示，航路由航空公司自行申請，交通部尊重業者對各國領空的申請及安排，航空公司會依安全、飛行時間及成本等因素，選擇對自身最有利的航路。

陳世凱今日出席立法院交通委員會，會前接受媒體聯訪表示，民航局主要管理航線，也就是航班起點及目的地；至於航路，則尊重航空公司對各國領空的申請。目前已有部分國籍航空開始飛越俄羅斯領空，代表相關申請沒有問題，未來業者是否持續採取這類航路，也尊重航空公司自行判斷。

國籍航空過去因俄烏戰爭及安全考量，長期繞避俄羅斯領空。日前華航從桃園飛往羅馬的CI75航班，於25日凌晨改採北線航路、重新飛入俄羅斯空域，睽違4年多再度引發關注；長榮航空部分歐洲航班近日也陸續採取北線航路，飛越俄羅斯領空。

針對外傳業者改走俄羅斯航路，與巴基斯坦航路無法通行有關，陳世凱表示，航空公司會自行評估並選擇對自身有利的航路，考量因素包括飛航安全、時間及成本，相關安排由航空公司自行決定，交通部予以尊重。

此外，光復節連假前，北北基桃於晚間8時才宣布停班停課，加上台鐵隔日宣布取消對號列車，造成大量民眾湧向高鐵車站，出現列車壅擠及排隊人潮。陳世凱表示，22日晚間8時至11時，高鐵疏運約7.5萬人，約占當日總運量的26%，短時間內要疏運如此大量的旅客並不容易。

陳世凱指出，當時正值颱風期間，屬於較緊急的狀況。未來將請高鐵公司針對自由座管理提出更精進的做法，高鐵近期也可能推出相關措施。他強調，除了確保運量充足，搭乘品質同樣重要，希望高鐵公司一併考量。

俄羅斯 航空公司 陳世凱

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國籍航空全面重返俄國領空？交長：尊重業者安排

民航轉向…繼華航後 長榮也飛俄羅斯航路

民航飛俄航路 專家：政府看到川普製裁俄國鬆動風向

觀察站／華航打頭陣飛俄航路 為政策轉彎而飛？

相關新聞

住宅政策沒人理？李同榮嘆台北還能留下多少年輕人 建議空總蓋社宅

台北市長選戰白熱化，房市趨勢專家李同榮表示，北市房價高不可攀，年輕人買不起，甚至租不起，住宅政策理應成為兩位主要參選人最重要的政見之一，但目前卻仍看不到具體的牛肉。

十年住宅結構大洗牌！透天申貸占比降至14.9% 電梯大廈攀近7成

在世代交替下，住宅市場的建物類型結構也出現了相當明顯的變化。中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心資料，截至今年上半年，全台透天厝的申貸占比已降至14.9%，探下歷史新低，而電梯大廈的占比則攀升至67.9%，創下歷史新高，換句話說，如今每10筆購屋貸款中，就有將近7筆買的是電梯大廈，透天厝卻已不到2筆。

轉職幸福企業脫離加班地獄 月薪6萬公假讀碩士

1111人力銀行進行「上班族最有感福利調查」，員工心目中幸福企業除了薪資具市場競爭力，更要工時合理及準時下班，31歲陳小姐之前工時從上午9時到晚上9時，還要常常加班，領不到加班費；毅然轉職後，不但能準時上下班，月領6萬元以上，公司還額外提供6小時公假，讓她得以就讀碩士在職專班，直呼能在幸福企業工作真的很重要。

全家火鍋配料業績近翻倍！擴大4,500店賣肉片、火鍋料搶小家庭商機

天氣轉涼，帶動火鍋消費需求升溫。全家（5903）28日宣布啟動秋冬「即興開鍋」火鍋季，首度攜手演員兼歌手崔始源擔任活動代言人，即日起至明年1月5日，串聯全台4,500間店舖、行動購、預購服務及FamiSuper超市店，推出橫跨湯底、肉品、火鍋料及鮮蔬等500項活動商品，並祭出指定商品最低77折、99元個人鍋及名店鍋物299元起等優惠，搶攻秋冬餐飲及居家備餐商機。

住宅結構大洗牌！透天申貸占比創新低、電梯大廈近7成

住宅結構大洗牌，根財團法人金融聯合徵信中心資料，截至今年上半年，全台透天厝的申貸占比已降至14.9%，創下歷史新低，而電梯大廈的占比則攀升至67.9%，創下歷史新高。

強制員工旅遊排第三 最無感員工福利排名出爐

1111人力銀行進行「上班族最有感福利調查」，深入了解員工對企業福利的實際感受，以及哪些福利真正能打動人心。結果發現，幸福企業三大條件依序是：獎金分紅制度透明、薪資具競爭力、工時合理。最無感前三大福利分別是：拿不到的分紅、不符需求三節禮品及強制假日員工旅遊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。