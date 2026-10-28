強制員工旅遊排第三 最無感員工福利排名出爐

1111人力銀行進行「上班族最有感福利調查」，深入了解員工對企業福利的實際感受，以及哪些福利真正能打動人心。結果發現，幸福企業三大條件依序是：獎金分紅制度透明、薪資具競爭力、工時合理。最無感前三大福利分別是：拿不到的分紅、不符需求三節禮品及強制假日員工旅遊。

1111人力銀行調查顯示，67.4 % 上班族對目前公司的福利感到滿意，但仍有32.6 %表示不滿意，其中11.4 % 更是非常不滿意。調查也發現，企業福利不一定符合員工需求，甚至有46.1% 受訪者「經常遇到」看得到公司福利、卻不一定用得到的情況，顯示企業福利除了項目多寡，更重要的是能否真正貼近員工需求。

至於什麼樣企業才是員工們心目中最佳的「幸福企業」？調查詢問受訪者，對於定義「幸福企業」最重要的條件為何？前五名分別是：「獎金及分紅制度透明」 （65%）、 「薪資具市場競爭力」（62.5%）、「工時合理且能準時下班」（57.8%）、「福利符合員工實際需求」（57.1%），以及「主管尊重並信任員工」（45.6%）。

若從員工實際感受來看，最有感的福利前三名則是「年終、績效或分紅獎金」（73.8%）、「三節獎金或禮品」（62%）和「額外特休或有薪假」（42.6%），顯示相較於形式上的福利安排，具有實質經濟效益、能直接改善生活品質的獎金與休假，更容易獲得員工認同。

反觀最讓員工無感的福利，前五名依序為「很少拿得到的績效或分紅獎金」（53.4%）、「不符合需求的三節禮品」（43.4%）、「強制或占用假日的員工旅遊」（34.1%）、「限制很多的彈性工時」（32.2%），以及「強制參加的聚餐、尾牙或家庭日」（26.8%）。

進一步分析無感原因，54.6% 認為福利金額或實際價值太低，48.6% 認為不符合個人或家庭需求，另有28.6% 認為申請資格限制太多、26.4% 認為公司以福利取代合理薪資，還有21.1% 擔心申請後被主管關切。

另外，詢問員工是否曾因不想參加員工旅遊、聚餐、尾牙或團體活動而感到壓力，22.1% 表示經常如此，28.1% 表示偶爾如此，另有18.2%表示公司沒有舉辦相關活動。顯示原本為凝聚團隊、增進員工情感所設計的福利活動，若缺乏自主選擇空間，也可能成為職場中的另一種負擔。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，企業必須要理解，公司提供的福利若是缺乏實質價值，或未考量員工的個別需求，即使企業投入資源，也未必能轉化為員工的滿意度。

面對員工的不同需求，員工也期待企業福利制度也能有調整的空間。調查發現，若福利能改為「自選式」，讓員工依個人需求選擇旅遊、進修、健康、育兒或交通補助，高達98% 的受訪者表示支持，其中更有72.9% 非常支持。至於符合員工需求的福利，是否能提高應徵或留任意願，99.7% 受訪者表示認同，其中66.9% 非常同意、25.3%同意。

若公司福利預算有限，員工最希望如何運用？調查顯示，高達90.8% 希望直接轉為薪資或獎金，其次是增加休假或彈性工時（57.1%）、提供餐費及交通等日常補助（36.4%），另有17.3% 希望投入進修及職涯發展，15.3% 希望提供可自由選擇的福利點數。

進一步交叉分析，選擇「增加休假或彈性工時」的受訪者中，有61.96% 是需要照顧長輩與子女的三明治族，反映對兼顧工作與家庭照顧責任的族群而言，彈性工時與休假安排具有重要意義。