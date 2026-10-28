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住宅政策沒人理？李同榮嘆台北還能留下多少年輕人 建議空總蓋社宅

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
空總。圖／取自google 地圖
空總。圖／取自google 地圖

台北市長選戰白熱化，房市趨勢專家李同榮表示，北市房價高不可攀，年輕人買不起，甚至租不起，住宅政策理應成為兩位主要參選人最重要的政見之一，但目前卻仍看不到具體的牛肉。

他提出五大解決方案，建議現在為「國家文化基地」的空總，應興建幾棟世界一流只租不售的社會住宅，如此不但可成為全台社宅的地標，更可信服年輕人對政府社宅政策的期盼。

李同榮指出，年輕人第一個夢想是買得起房，第二個底線是租得起屋，如果連租屋都成為沉重負擔，台北還能留下多少年輕人？最後恐將陷入只剩老屋與老人的窘境。

他表示，政府多年來推動房貸優惠、租金補貼與包租代管，雖能減輕部分家庭負擔，卻難以從根本解決可負擔住宅與租賃住宅供給不足的問題。

他指出，台北市中心真的沒有土地可以增加公共住宅嗎？其實位於仁愛路、建國南路精華地段的空軍總司令部舊址，占地約7.15公頃，是值得重新思考的案例。

空總自2012年遷離，2018年起由文化部定位該土地為古蹟，並推動「臺灣當代文化實驗場」，朝國家級文化藝術基地發展。

李同榮表示，他支持文化保存，也支持藝術創新，但更要追問，如此珍貴的大型公有土地，是否已創造與其區位價值相稱的公共效益？

「現在該土地閒置率近90%，市民們可去參觀，古蹟不像古蹟、文創不像文創，令人質疑文創基地將來會不會又搖身一變，成為另一個松菸百貨餐飲基地？」

李同榮表示，目前文化部正推動都市計畫變更，朝文教用地方向規劃。若未來希望導入只租不售社宅等住宅機能，就必須由中央與台北市政府協調，重新評估整體規劃及相關法定程序。

但正因涉及中央與地方權責，才更需要兩位市長參選人回應，針對社宅規劃，提出跨政府協調的能力與具體方案。

李同榮認為，空總改建社宅，只是尋找用地的引例，主要是要求政府公開檢討土地利用效率，真正的問題是，政府究竟還有多少低度利用的公有資產，可以轉化為人民的居住資源？

李同榮向兩位市長參選人提出五大解方公開建言，期待二人做出回應，告訴年輕人如何住得起、如何租得起，五大解決方案如下：

一、活化閒置公產：讓政府資產轉化為住宅供給

全面盤點閒置國有地、市有地、老舊宿舍及低度利用公共建物。尤其面對少子化、部分國小學生人數減少，應評估閒置校舍與校地，在不影響教育需求下，轉型為青年、育兒及高齡友善住宅。政府不能一邊喊缺地，一邊讓公有資產低度利用或利用使用權出售圖利公庫。

二、廣建只租不售社宅：中央出地、地方整合、民間出資

只租不售社宅不能少蓋，更不能因財政壓力而放慢興建。中央提供國有土地，地方整合市有土地，依法引進壽險業、建設業及長期機構資金參與興建營運。政府保有土地所有權，並監督租金、承租資格與營運品質。土地不賣、住宅不售、長期出租，讓公共住宅世代傳承。

三、大型公有基地再檢討：公共利益優先於單一用途

以空總舊址為例，政府應定期檢驗大型公有基地的使用效率、公共效益及未來需求。文化保存、公共服務與青年安居不一定相互排斥，應透過專業規劃尋找可行的複合利用方式。涉及中央管理及都市計畫變更的基地，更應建立中央地方協調機制。公有土地不應只追求單一功能，而應創造最大的公共價值。

四、擴大捷運安居生活圈：讓青年住得起、通勤也負擔得起

結合TOD大眾運輸導向開發，評估捷運站周邊、機廠上蓋及聯合開發基地，增加可負擔住宅。台北與新北應共同整合住宅供給及交通建設，降低居住與通勤的雙重成本。住得起，不只是房價與租金合理，更要交通便利、生活成本合理。

五、建立住宅自治平台：公產透明、跨域整合、永續經營

成立公有資產住宅活化平台，公開土地及建物使用狀況、閒置原因、活化進度與社宅開發潛力。建立中央、台北市及新北市的協調機制，整合土地、財務、都市計畫與住宅政策。住宅政策績效，不應只看補貼多少戶，更應檢驗增加多少戶長期可負擔住宅。讓公產透明、政策可追蹤、社宅能永續，才是真正的住宅治理改革。

李同榮表示，買不起，不該被迫租不起；租不起，更不該被迫離開城市！城市發展的真正價值，不在房價有多高，而在多少家庭能安心留下來。讓人民住得起、租得起、住得好，才是首都住宅政策真正應該追求的目標。

社宅 李同榮 台北

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