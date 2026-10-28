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十年住宅結構大洗牌！透天申貸占比降至14.9% 電梯大廈攀近7成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

在世代交替下，住宅市場的建物類型結構也出現了相當明顯的變化。中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心資料，截至今年上半年，全台透天厝的申貸占比已降至14.9%，探下歷史新低，而電梯大廈的占比則攀升至67.9%，創下歷史新高，換句話說，如今每10筆購屋貸款中，就有將近7筆買的是電梯大廈，透天厝卻已不到2筆。

若進一步與2017年上半年的數據對比，近十年，電梯大廈的申貸占比大幅增加了約16.6個百分點，透天厝則減少了10.3個百分點，顯見如今電梯大廈已成為購屋市場的主流選擇。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，透天申貸占比持續下滑、電梯大廈不斷攀升，反映的不只是建物類型的選擇差異，更與房價負擔、居住機能及家庭結構的改變密切相關。

首先，在購屋總價方面，透天厝坪數大、土地持分高，總價相對較高，對小資族與首購族而言，自備款與房貸壓力都不小，而電梯大廈則可依需求選擇不同坪數與總價帶，入手門檻相對彈性。

其次，生活便利性也是影響民眾選擇的重要原因，電梯大廈有社區管理、管理員代收包裹、出入有電梯、垃圾可集中處理，不必爬樓梯、追垃圾車，對朝九晚五的上班族、雙薪家庭與年長者而言都極具吸引力。

再者，隨著小家庭及單身經濟日益普遍，購屋族對居住空間的需求，逐漸從過去追求大坪數與寬敞空間，轉向重視空間配置、使用效率，電梯大廈的產品型態正好符合這波需求。

莊思敏表示，透天厝與電梯大廈各有利弊，選擇住宅不應只追逐市場主流，而應回歸自身居住需求、財務能力與長期資產規劃。

以電梯大廈來說，雖然已成為目前市場的熱門，但購屋族在挑選產品時，仍應留意社區管理品質、公共設施維護、電梯設備狀況、停車位配置及管理費負擔等因素，特別是購買屋齡較高的電梯大廈，更應進一步確認建物結構、管線更新、外牆及防水維護情形，以及社區公共基金是否充足，避免入住後面臨額外的修繕支出。

至於透天厝，莊思敏指出，透天厝的市場占比雖持續下滑，但並不代表其投資與資產價值同步減弱。尤其部分位於都會精華區、具備較高土地持分及優越地段條件的透天厝，除了自住空間大、使用彈性高之外，土地本身也可能具備保值與改建潛力。

資料來源／中信房屋
資料來源／中信房屋

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