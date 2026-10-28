折疊iPhone出包 換料再上

鴻海（2317）衝刺輝達AI伺服器出貨之際，手機事業也很忙。蘋果首款折疊機iPhone Duo近期頻傳螢幕折損相關問題，據了解，iPhone Duo產線已緊急替換一批物料，目前實際生產未受影響，暫未改變備貨策略，折疊機出貨量將繼續走高，挹注鴻海、台積電、大立光等協力廠訂單持續熱轉。

iPhone Duo人氣有多夯？就台灣市場來看，電信業者遠傳、台灣大昨（27）日均表示，iPhone Duo買氣超夯，正緊急調貨。

台灣大更指出，iPhone Duo首批買家呈現高階果粉嘗鮮特性，原持有前三代（iPhone 15、16、17系列）合計達近七成，高於iPhone 18 Pro系列開賣前三日的近六成，顯示首款折疊iPhone吸引更多仍持有近代機型的果粉提前換機，搶先體驗。

不過，iPhone Duo上市後屢傳「災情」。外電報導，多名剛買新機的消費者反映，在正常使用狀態下，折疊內螢幕無預警出現白色亮線與嚴重裂痕，問題可能出在iPhone Duo的鉸鏈上。

蘋果官方隨後發布聲明指出，市場對iPhone Duo的初期反映相當熱烈，開發者亦積極優化軟體以相容全新外形，官方坦承「已注意到有少數iPhone Duo裝置的內螢幕受到影響」。

大陸《界面新聞》則報導，一名鴻海員工說，此次螢幕障礙原因與上述分析大致相近。該名鴻海人士表示，針對相關問題，iPhone Duo產線已緊急替換一批物料，目前實際生產未受影響，也暫未改變備貨策略。