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工具機業轉單紅利 明年爆發

經濟日報／ 特派記者宋健生／東京27日電

「鍋蓋、鐵板」壓力暫歇！日本近期宣布限制高階工具機出口中國大陸，中國大陸也管制高精密工具機出口，為台灣工具機迎來關鍵的戰略補位空間，部分工具機大廠自第3季起接單明顯有感，台灣機械公會甚至預期，相關轉單紅利將在明年爆發。

近幾年，台灣工具機產業面臨嚴峻的夾殺與生存困境，機械公會與業界大老程泰集團會長楊德華常形容「上有鍋蓋、下有鐵板」。上有鍋蓋指的是日本高階產品的技術壓制與匯率優勢，下有鐵板則是中國大陸同業的低價競爭與急起直追。

中國大陸不僅在自家市場加速替代進口，更以低價傾銷方式搶佔全球市場，對以中低階、高性價比為主力的台灣工具機形成強烈的價格破壞與底部支撐。

日本限制高階工具機出口中國大陸，中國大陸也限制高精密工具機出口，造成審批的周期大幅拉長，動輒數月，且敏感應用領域的駁回率極高，日系大廠面臨市場盤勢鬆動，對中國高端製造產線也造成嚴重的交期與供應不確定性。

業界分析，當日系高端設備取得困難，而中國本土高階與高精密機床又受到自身出口與戰略物資管控的雙向夾擊時，具備高度性價比的台灣中高階工具機與五軸機，剛好在國際與特定民用市場迎來絕佳的「替代與轉單」紅利。

台灣機械公會進一步指出，中國大陸針對日本實施鎢、稀土及相關兩用物項（軍民兩用）出口管制，造成日本工具機的刀具等關鍵零組件缺貨，這也為台灣零組件業者帶來龐大轉單商機，預期明年將會全面發酵。

出口 工具機 中國大陸

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