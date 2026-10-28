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工具機業界：往半導體方向轉型

經濟日報／ 特派記者宋健生／東京27日電

日本國際工具機展盛大登場，台灣機械公會理事長莊大立、台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰都表示，今年日本工具機展以AI、半導體為主軸，對台灣工具機暨零組件廠而言，也揭示未來必須往AI、半導體轉型的大方向。

莊大立指出，日本工具機今年接單大爆發，訂單成長的主要驅動因素，是全球對AI人工智慧與資料中心（DC）的需求，以及相關半導體需求成長。生成式人工智慧的普及，正在引發全球資料中心建設熱潮，這對工具機產業產生重大影響。

莊大立指出，為製造直流冷卻設備、發電機和光纖耦合器連接器，工具機的需求不斷成長，而資料中心的快速成長，導致電力需求激增，進而也推高了電廠渦輪機加工的需求。

陳紳騰表示，透過參與日本國際工具機展，台廠可以掌握高階加工、自動化、AI、半導體，以及機器人整合等最新趨勢，也有助於深化與國際客戶及合作夥伴的連結。

人工智慧 半導體 日本 工具機

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