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台日工具機業搶攻千億商機 上銀、瀧澤科、百德、東台等可望受惠

經濟日報／ 特派記者宋健生／東京27日電
全球AI與半導體設備需求快速升溫，近期赴「日本國際工具機展」參展台廠27日透露，日方業者積極向台廠發出合作邀請。示意圖。聯合報系資料照
全球AI與半導體設備需求快速升溫，近期赴「日本國際工具機展」參展台廠27日透露，日方業者積極向台廠發出合作邀請。示意圖。聯合報系資料照

全球AI與半導體設備需求快速升溫，近期赴「日本國際工具機展」參展台廠27日透露，日方業者積極向台廠發出合作邀請，盼攜手布局工具機設備與關鍵零組件，共同搭建AI智慧製造設備及零組件大平台，搶攻千億級商機。

日本政府稍早宣布，禁止高階工具機出口中國大陸，而中國大陸也宣布管制高精度工具機出口，此次大展多數中國大陸整機廠「缺席」，在全球貿易壁壘高築下，包括北美、東南亞訂單自上季起大舉向台灣工具機業者。

業界指出，日本今年工具機接單大爆發，各家廠商滿手訂單，加上日本、大陸因管制出口所導致的全球高階工具機設備供給缺口日益擴大，日商積極向台灣尋找成本相對較低的零組件或零組件加工設備；目前已知，包括上銀（2049）、瀧澤科、百德、東台等集團可望受惠，各家廠商已啟動合作計畫，並陸續接獲可觀的合作訂單。

上銀董事長卓文恒就指出，台日齒輪產業的交流合作持續深化，日本齒車工業會（JGMA）稍早率領約30位業界代表，參訪集團另一家邁萃斯位於新竹鳳山工業區新廠，交流齒輪加工技術、製造經驗與產業發展方向。本次展會，邁萃斯展出中小型高精密齒輪創成磨床，鎖定電動車、AI人形機器人、半導體設備產業，也邀請JGWA會員到訪，期待將產業交流進一步延伸至技術合作與商務機會。此次展會，光是預約參訪邁萃斯攤位的日本客戶就有200餘組。

卓文恒指出，邁萃斯今年底預計交付的兩台設備外，目前另有四台設備已完成技術規格洽談，朝2027年接單目標推進，相關潛在訂單金額合計逾新台幣1億元。

瀧澤科此次與日本瀧澤合作參展，值得注意的是，日本瀧澤展出工具主軸車銑複合機及橢圓加工機，其中橢圓加工機主要針對人形機器人所需諧波減速機的車削加工，在日本市占最高，接單已看到明年第3季。

瀧澤科總經理林振詠透露，瀧澤科預計明年3月台北國際工具機展中首度展出橢圓加工機，並正式引進台灣市場，搶攻台灣人形機器人關鍵零組件加工設備商機，目前已有多家台廠預訂。

東台此次攜手旗下亞太菁英參展，分別展出超音波硬脆材料加工機及立式五軸加工機，全力搶攻日本AI半導體材料加工所欠缺的中小型設備機台市場，展會開展兩日來，已有多家日廠洽談合作及詢單，東台與日本合作的刀具廠夥伴，也規劃在名古屋設立打樣應用中心，預計年底啟用。

百德總經理謝天昕表示，目前公司整體訂單能見度已看到明年第2季，現在正在接明年第3季以後訂單。他認為，日本政府宣布管制高端五軸機出口中國大陸，中國大陸也相對推出管制出口措施，這對台廠而言，轉單效益可期。

工具機 台日 中國大陸

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