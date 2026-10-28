和泰車發表CROWN新款車 半年才能交車

TOYOTA總代理和泰汽車（2207）昨（27）日發表日本最新世代CROWN CROSSOVER及SPORT兩款車型，建議售價分別為157萬元起及169萬元起。和泰汽車總經理蘇純興表示，兩款車年度配額僅2,000輛，但預接單已超過1,000輛，目前下訂至少要等半年才能交車。

蘇純興指出，目前和泰車代理的TOYOTA品牌，150萬元以上高價車款銷量約占整體8%；隨著日本最新世代CROWN家族登台，加上全新TOYOTA PREMIUM品牌推出，以目前預接單表現來看，市場反應相當好，預估明年TOYOTA豪華車銷售占比可望提升至10%以上。

同步推出TOYOTA PREMIUM全新品牌，整合旗艦車款、專屬服務及車主禮遇。除CROWN SPORT、CROWN CROSSOVER外，品牌也涵蓋LAND CRUISER、SIENNA及ALPHARD等車款，透過產品與服務整合，鎖定重視質感及用車體驗的高階消費族群，搶攻高價車市場。

此次導入的CROWN SPORT與CROWN CROSSOVER，分別主打個性跑旅及跨界旗艦風格。CROWN SPORT提供HEV油電複合動力及PHEV插電式油電複合動力選擇，其中PHEV車型綜效馬力達306匹，純電續航最高84公里；CROWN CROSSOVER則升級外觀、內裝及配備，貴族版搭載TOYOTA第五代油電系統，綜效馬力提升至230匹。