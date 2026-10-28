和泰車樂觀高價車款銷售 總座蘇純興看好AI經濟動能支撐車市需求

TOYOTA總代理和泰車（2207）昨（27）日發表日本最新世代CROWN SPORT、CROWN CROSSOVER兩款車型，總經理蘇純興表示，近期股市及AI產業表現亮眼，高價車、高級車銷售確實不錯，預期AI帶動的經濟動能將延續至明年，支撐車市需求，未來台灣TOYOTA 150萬元以上高價車銷售占比會突破10%。

在車市展望方面，蘇純興表示，今年部分消費者可能因選舉活動而延後購車，但預期不至於影響整體市場規模。和泰車目前對第4季車市氣氛看法尚稱正面，全年規模預估上修至約43萬輛；展望2027年，若AI產業熱潮持續，加上車輛供應鏈沒有重大問題，車市規模可望維持穩定。

蘇純興表示，近期高階車款訂單表現不錯，AI熱潮帶來的經濟效益，確實有助高價車市場；至於一般車款，銷售表現也維持穩定。

和泰汽車發表TOYOTA最新世代CROWN SPORT、CROWN CROSSOVER兩款車型，售價157萬元起，並同步宣布全力進軍高價車市場，推出TOYOTA PREMIUM全新品牌，整合旗艦車款、專屬服務及車主禮遇，擴大高階車款布局。

蘇純興指出，推出TOYOTA PREMIUM並非因應近期AI熱潮，而是早已規劃的產品策略。考量消費者對服務及用車體驗的期待，和泰車將相關車款整合為獨立品牌，提供更具尊榮感的服務。這項作法並非台灣市場獨有，日本及美國也有類似布局，讓偏好TOYOTA品牌、但對高階服務有需求的消費者，有更多選擇。

儘管看好今明年車市，但是匯率及國際局勢也成為變數。蘇純興坦言，和泰車部分計價涉及美元，新台幣貶值確實會影響成本，目前新車定價已考量相關因素，但是否進一步調整價格，仍須視後續匯率變化而定。一般而言，車款大改款或小改款時會重新評估價格，若匯率出現極端變化，也不排除全面調整售價的可能性，目前尚未討論全面漲價。