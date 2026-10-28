聽新聞
0:00 / 0:00

民眾3C產品消費意願 降低

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

中央大學台經中心昨（27）日公布10月消費者信心指數（CCI），其中「未來半年購買耐久性財貨時機」指標跌至17年來新低。中央大學台經中心執行長吳大任分析，除了房市低迷，記憶體漲價帶動手機、電腦等3C產品價格上揚，也讓消費者傾向延後購買，進而拖累耐久財購買信心。

AI熱潮推升記憶體等零組件價格，連帶衝擊民眾購買3C產品意願。根據調查，10月CCI為66.27點，較9月下降2.5點，六項分項指標呈現三升三降，且全數低於100點，皆偏向悲觀。其中，「未來半年購買耐久性財貨時機」降幅最大，從93.78點降至82.97點，單月大幅下滑10.81點，寫下2009年10月以來最低水準。

吳大任分析，耐久性財貨涵蓋房地產、汽機車及3C產品等，過去房市景氣對這項指標影響較大，但此次除了房市低迷，3C產品漲價的衝擊也不容忽視。

他指出，隨著AI採購熱潮推升記憶體及相關零組件價格，帶動手機、電腦等終端產品價格上揚，民眾即使原本有汰換需求，也可能因價格偏高而延後購買，等待未來價格回落後再進場。

吳大任進一步分析，目前已有不少記憶體業者積極擴充產能，未來隨著新產能陸續開出，價格可能逐步回落，但擴產通常需要兩、三年時間，因此部分消費者可能選擇延長現有手機、電腦的使用年限，暫緩購買計畫，導致未來半年耐久財購買信心明顯下滑。

本次調查於10月18日至21日進行，以電話隨機抽訪全台3,162名20歲以上民眾。

消費 中央大學 吳大任

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

記憶體漲價衝擊3C消費 10月耐久財購買信心寫17年新低

AI通膨重創消費意願 10月耐久財信心創金融海嘯、逾17年新低

AI晶片旺、家庭卻無感 南韓Q3 GDP年增3.4% 民間消費近四年首度萎縮

集邦：10月下旬面板報價持平

相關新聞

民眾3C產品消費意願 降低

中央大學台經中心昨（27）日公布10月消費者信心指數（CCI），其中「未來半年購買耐久性財貨時機」指標跌至17年來新低。中央大學台經中心執行長吳大任分析，除了房市低迷，記憶體漲價帶動手機、電腦等3C產品價格上揚，也讓消費者傾向延後購買，進而拖累耐久財購買信心。

和泰車樂觀高價車款銷售 總座蘇純興看好AI經濟動能支撐車市需求

TOYOTA總代理和泰車昨（27）日發表日本最新世代CROWN SPORT、CROWN CROSSOVER兩款車型，總經理蘇純興表示，近期股市及AI產業表現亮眼，高價車、高級車銷售確實不錯，預期AI帶動的經濟動能將延續至明年，支撐車市需求，未來台灣TOYOTA 150萬元以上高價車銷售占比會突破10%。

和泰車發表CROWN新款車 半年才能交車

TOYOTA總代理和泰汽車昨（27）日發表日本最新世代CROWN CROSSOVER及SPORT兩款車型，建議售價分別為157萬元起及169萬元起。和泰汽車總經理蘇純興表示，兩款車年度配額僅2,000輛，但預接單已超過1,000輛，目前下訂至少要等半年才能交車。

趨勢觀察／當AI失控 誰來拔掉插頭

在人工智慧（AI）技術持續進步下，失控的AI代理，讓資安風險與治理成為全球科技界最新挑戰。台灣玉山科技協會理事長暨安碁資訊董事長施宣輝認為，「現在已經不是AI會不會失控？而是當AI失控的時候，我們是不是已經準備好了？」

管理啟示錄／人工智能蝴蝶效應 帶動保險變革

「蝴蝶效應（Butterfly effect）」是混沌理論中最著名的核心概念，意指在一個動態系統中，初始條件極細微的變化經過不斷擴散，對未來狀態會造成驚人的影響，也是對「小變化隱藏大意義」的最好說明。

行銷線上／讓客戶滿意 化為合作成果

身為業務或主管，這樣的情境一定遇過。準備提案時，把過往客戶「服務很用心」、「團隊很專業」的好評放進簡報，以為能增加說服力，對方看完卻問：「跟我們差不多的公司，與你們合作後到底哪裡變好了？」業務思索了一下，還是回答客戶都很滿意，會後再找同事補資料。對方可能喜歡這個團隊，卻還找不到足以向主管說明、值得花錢合作的理由。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。