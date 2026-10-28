民眾3C產品消費意願 降低

中央大學台經中心昨（27）日公布10月消費者信心指數（CCI），其中「未來半年購買耐久性財貨時機」指標跌至17年來新低。中央大學台經中心執行長吳大任分析，除了房市低迷，記憶體漲價帶動手機、電腦等3C產品價格上揚，也讓消費者傾向延後購買，進而拖累耐久財購買信心。

AI熱潮推升記憶體等零組件價格，連帶衝擊民眾購買3C產品意願。根據調查，10月CCI為66.27點，較9月下降2.5點，六項分項指標呈現三升三降，且全數低於100點，皆偏向悲觀。其中，「未來半年購買耐久性財貨時機」降幅最大，從93.78點降至82.97點，單月大幅下滑10.81點，寫下2009年10月以來最低水準。

吳大任分析，耐久性財貨涵蓋房地產、汽機車及3C產品等，過去房市景氣對這項指標影響較大，但此次除了房市低迷，3C產品漲價的衝擊也不容忽視。

他指出，隨著AI採購熱潮推升記憶體及相關零組件價格，帶動手機、電腦等終端產品價格上揚，民眾即使原本有汰換需求，也可能因價格偏高而延後購買，等待未來價格回落後再進場。

吳大任進一步分析，目前已有不少記憶體業者積極擴充產能，未來隨著新產能陸續開出，價格可能逐步回落，但擴產通常需要兩、三年時間，因此部分消費者可能選擇延長現有手機、電腦的使用年限，暫緩購買計畫，導致未來半年耐久財購買信心明顯下滑。

本次調查於10月18日至21日進行，以電話隨機抽訪全台3,162名20歲以上民眾。