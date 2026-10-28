管理啟示錄／人工智能蝴蝶效應 帶動保險變革

「蝴蝶效應（Butterfly effect）」是混沌理論中最著名的核心概念，意指在一個動態系統中，初始條件極細微的變化經過不斷擴散，對未來狀態會造成驚人的影響，也是對「小變化隱藏大意義」的最好說明。

「蝴蝶效應」在保險業展現為微小的科技創新，例如穿戴式裝置、人工智慧（AI）數據分析，引發了從「事後理賠」到「事前預防」、「健康促進」、「生活支持」、「醫療補強」、「照顧支援」、「行動安全」以及提供「保戶生命周期」支持的典範轉移。

這種系統性的結構改變，讓保險服務從被動的財務補償，進化為日常生活的風險管理。讓拍動的蝴蝶翅膀，為保險業經營管理帶來巨大改變的轉捩點；AI推動保險市場及長照生態圈形成的結構變革值得關注。

一、AI推動保險市場

一般而言，壽險業的服務包含保單生命周期的三大階段，也就是，售前，專注於風險評估與規劃；售中，確保核保與新契約成立；售後，則著重於售後服務（例如理賠服務與保全服務）。此時，AI讓智能客服可提供24小時擬真對話與諮詢、內部行政作業大幅提升工作效率。

業務行銷與培訓方面，導入「AI智能教練」，模擬客戶互動以縮短新人培訓期；亦應用於銷售名單配對，以及協助業務通路與電話客服人員進行實戰演練。

核保方面，透過AI協助摘要、病歷，解決過往須判讀大量專業醫學英文病歷的作業痛點，讓核保人員能更專注於風險判斷與專業決策；理賠方面，「理賠智能助理」能協助判讀診斷書、病理切片報告及醫療費用單據等多項理賠文件，提供判斷參考依據，提升整體理賠作業效率。

二、長照生態圈

以長者需求為核心，結合醫療、科技、保險及社區資源的網絡。隨著「長照3.0」實施，服務從單純照顧延伸至健康促進與醫照整合，旨在透過智慧輔具減輕人力負擔，並由壽險及醫療體系提供預防與全方位支持。特別是健康福祉事業納入《保險法》第146條第4項所稱「其他經主管機關認定之保險相關事業」。

目前共有九大類型的健康福祉事業涵蓋服務、通路及科技應用層面，包括：健檢中心、健康管理顧問、藥局通路、健康醫療大數據分析、健康醫療數位平台開發、健康醫療軟體研發、健康醫療物聯網應用、長照輔具商品業務、長照輔助服務業務。

以上這些事業若與保險業理賠、核保作業、保戶服務，或是保險商品給付項目相關結合，且符合特定比率規定，即屬於保險相關事業。

值得一提的是，壽險公司可成立健康管理公司，進一步串聯健康服務、長照照顧與人才培育體系，打造長照與健康服務生態圈；壽險業未來不僅是事故發生後的理賠，而且更可憑藉資金、通路與客戶基礎優勢，轉型成超高齡社會下長期照顧的重要支持力量。未來壽險資金可望成為長照產業升級的重要資金來源。

AI正推動著保險市場及長照生態圈形成的結構變革，過去保險業的行銷模式、行政作業流程及服務持續不斷的在改變進行中，期待正在拍動中的蝴蝶翅膀，不僅帶給保險業的經營管理有一番創新的思維，而且也帶給人們更佳的創新服務。