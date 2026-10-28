市場觀測站／傳產轉型 先完成三項工作

AI正在快速進入企業現場，但對許多傳統產業與中小企業而言，真正困難的往往不是不知道AI重要，而是不知道第一步該從哪裡開始。

近期台中傳統產業的AI應用交流案例很有啟發性。許多機械、金屬加工與零組件業者長期仰賴老師傅經驗與現場人力，同時面臨缺工、人才斷層、經驗傳承與數位人才不足等問題。

企業想導入AI，卻常卡在資料不足、員工使用習慣、導入成本與效益評估。

這說明了一件事：AI轉型真正的起點，可能不是先決定要買哪一套工具，而是先把企業每天怎麼工作整理清楚。

企業可以先問一個很簡單的問題：公司裡哪一件事情每天重複最多、最耗時間，也最容易因為不同員工而產生不同結果？可能是報價、排程、客服、庫存、生產管理，也可能只是整理資料與回覆客戶。

這些工作一旦被清楚拆解，企業才知道哪些環節適合數位化，哪些資料值得留下，哪些工作最後適合交給AI協助。

因此，傳產導入AI可以依循一條務實路徑：先流程化，再資料化，最後才AI化。

第一步是流程化。

很多中小企業的工作方法存在資深員工腦中，大家知道怎麼做，卻沒有形成清楚的標準。當流程沒有被說清楚，即使買了再好的AI工具，也很難知道應該讓它改善哪一個環節。

企業真正需要做的，是先把關鍵工作的步驟、判斷方式與例外狀況整理出來。

第二步是資料化。

老師傅的經驗非常珍貴，但如果經驗永遠只存在個人記憶裡，企業就會面臨人才離開、知識也跟著離開的風險。把報價紀錄、設備狀況、客戶需求、維修經驗與生產數據逐步留下來，目的不是為了追求龐大的資料庫，而是讓企業開始累積可以被分析、被傳承的知識。

第三步才是AI化。

當流程與資料都有一定基礎後，AI才能發揮價值。近期傳產案例已看到具體成果，例如報價時間由20分鐘縮短至三分鐘內、非預期停機時間下降三成，刀具耗損與機台電費也有所降低。這些成果真正值得注意的地方，不是用了多先進的AI，而是科技直接解決了原本存在的工作問題。

這也是中小企業導入AI時最需要避免的迷思：不要把「有沒有使用AI」當成數位轉型的成績。真正應該衡量的是，工作時間有沒有縮短、錯誤有沒有減少、成本有沒有下降、客戶回應有沒有加快，以及員工是否能把更多時間投入更具價值性的工作。

AI不會自動讓一家企業完成轉型。它比較像一面鏡子，企業原本的流程愈清楚、資料愈完整，AI愈容易放大效率；反過來，如果流程混亂、資訊分散，AI也可能只是把原本的問題更快地複製出去。

因此，面對AI時代，傳統產業不一定要從昂貴的大型系統開始，也不需要一次完成全面智慧化。先找出一個最痛、最頻繁、最容易衡量成果的工作，整理流程、留下資料，再逐步導入AI，往往更符合中小企業的資源條件。

真正的AI轉型，不是企業買了多少工具，而是能不能把多年累積的經驗轉化成可以持續改善的流程與知識，讓AI從一項新科技，變成企業生產力的一部分。