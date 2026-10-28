在人工智慧（AI）技術持續進步下，失控的AI代理，讓資安風險與治理成為全球科技界最新挑戰。台灣玉山科技協會理事長暨安碁資訊董事長施宣輝認為，「現在已經不是AI會不會失控？而是當AI失控的時候，我們是不是已經準備好了？」

主動攻擊 彷若電影情節

過去幾個月，在科技巨頭衝刺AI代理技術下，OpenAI爆發多起未經授權入侵案件，包含主動駭入一個德國的程式設計論壇、攻擊多個美國與澳洲的政府官方網站，甚至是針對開源AI平台Hugging Face進行滲透。

施宣輝回顧，1968年有一部電影叫做《2001太空漫遊》，電影中有一個AI超級電腦叫「HAL」，他跟著太空人上了太空船到太空執行任務。但他為了要完成任務，決定犧牲人類，將太空人關在艙門外。

施宣輝指出，過去的半個世紀大家都覺得這只是一個科幻電影，但在今年的7月，這樣的事情發生了。OpenAI的模型在一場封閉的安全測試中，為了要拿到答案，自己找了一個「零日漏洞」，他逃出了沙盒，駭進Hugging Face，前後執行超過17,000多次，且沒有人幫AI下指令。

他分析，AI沒有惡意，就是簡單的想完成任務。所以現在的問題，「已經不是AI會不會失控？而是當AI失控的時候，我們是不是已經準備好了？」

施宣輝指出，這件事情是OpenAI當時想要測試它最新模型的駭客能力，他們選擇一套叫做「ExploitGen」的資安考題，為了測試真實的駭客能力，他們刻意將自我防護機制給調弱。

施宣輝說，模型發覺測試的答案應該是在Hugging Face的檔案上，「就好像考試時，覺得老師應該有答案在抽屜，所以他決定直接去拿！」於是在7月9號開始行動，並在11號取得Hugging Face管理員資格。

根據OpenAI最後的調查，AI模型如果透過漏洞會得到獎勵，模型就會走這樣的步驟，也就是說模型的不擇手段是被這個犒賞系統所訓練出來的，這事件告訴我們，「AI已經不需要透過人的任何操作，他可以主動發起一場資安攻擊。」

安全治理 企業須擔責任

從防守方來看，美國Anthropic公司提出了一個叫「Project Glasswing」的特別做法，目的是要讓基礎建設能夠有機會在駭客用AI攻擊之前找到漏洞。

Anthropic把最強大的模型給了基礎建設，像Apple、Google、Microsoft、AWS來使用，這模型也很成功的找出許多資安漏洞，後續合作也擴大到200多個機構，並找出一萬多個危險的漏洞。

施宣輝表示，若從AI治理來看，美國總統川普近期邀請多位AI巨頭簽署協議，內容是要求企業須對自己的AI安全負責，建立安全措施。

川普說這是一個「AI憲法」，大家都是靠道德的約束力。但是批評者說，僅有道德約束但沒有罰則，可能不太夠。

施宣輝強調，《2001太空漫遊》影片最後，太空人還是慢慢地飄進去AI「HAL」的核心，將他的記憶卡一片片的拔下，就如同把他的插頭拔掉一樣。「但在今天AI基礎建設如此分散下，誰的手會在那個插頭上？」