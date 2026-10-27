台北101證實！頂新魏家重返股東行列 成美創投接手伊藤忠17.27％股權

台灣伊藤忠27日申報，將轉讓所持台北金融大樓公司（台北101）17.27％股權予魏家，對此，台北101回應證實，並表示歡迎成美創投加入股東行列，未來將攜手全體股東，持續推動公司穩健成長，共創營運佳績，為股東與社會創造長期價值。

台北101表示，台灣伊藤忠投資股份有限公司將所持有之台北101約17.274%股權，全數轉讓予成美創投股份有限公司。台北101尊重伊藤忠公司調整持股之決策，衷心感謝伊藤忠公司於投資期間的參與及貢獻，並歡迎成美創投加入股東行列。近年來，台北101經營成果亮眼，未來將攜手全體股東，持續推動公司穩健成長，共創營運佳績，為股東與社會創造長期價值。

魏應交辦公室發布聲明表示，魏應交先生看好台北101的長期發展，未來將秉持財務投資人的角色，支持並充分尊重泛公股主導的經營團隊。期盼與全體股東攜手，一起見證台北101持續穩健成長，綻放國際地標的耀眼光芒。

頂新集團靠康師傅方便麵事業崛起，2009年以約70億至80億元買下台北101約37.17％股權，成為重要民間股東。不過，2014年爆發的食安風暴重創頂新形象，集團於2018年將相關持股全數出售給日本伊藤忠商事，交易金額約6.65億美元，折合新台幣約250億元，正式退出台北101股東行列。

頂新出售台北101約37.17％股權。根據估算，頂新當年出售台北101的價差，加上持股期間累計領取的股利，整體獲利接近160億元。伊藤忠則在2025年進一步出售部分台北101持股，持股比例降至17.27％，為後續股權變動埋下伏筆。

回顧當年的投資，頂新最初以每股13元取得台北101股權，後續則以每股約32.9元出售，單股價差近20元，出售價格約為原始取得成本的2.5倍。此外，持股期間累計領取的股利據估近30億元。若將股權處分價差與股利一併計算，頂新當年退出台北101的獲利相當可觀，堪稱一筆漂亮的投資交易。