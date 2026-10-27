頂新魏家重返台北101？估砸近百億買伊藤忠17.27%股權 頂新二董回應了

頂新集團魏家將重返台北101！台灣伊藤忠27日申報，將轉讓所持台北金融大樓公司（台北101）17.27％股權予成美創投。據了解，成美創投為頂新集團二董魏應交的相關企業，此次交易若完成，魏家將再度成為台北101股東，預估投資金額近百億元。

魏應交辦公室發布聲明表示，魏應交先生看好台北101的長期發展，未來將秉持財務投資人的角色，支持並充分尊重泛公股主導的經營團隊。期盼與全體股東攜手，一起見證台北101持續穩健成長，綻放國際地標的耀眼光芒。

頂新集團靠康師傅方便麵事業崛起，過去曾持有台北101 37.17％股權。不過，2014年爆發的食安風暴重創頂新形象，集團於2018年將相關持股全數出售給日本伊藤忠商事，交易金額約6.65億美元，折合新台幣約250億元，正式退出台北101股東行列。如今魏家透過成美創投再度進場，也讓這筆股權交易重新受到市場關注。

回顧當年的投資，頂新最初以每股13元取得台北101股權，後續則以每股約32.9元出售，單股價差近20元，出售價格約為原始取得成本的2.5倍。此外，持股期間累計領取的股利據估近30億元。若將股權處分價差與股利一併計算，頂新當年退出台北101的獲利相當可觀，堪稱一筆成功的投資交易。