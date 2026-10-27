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新光三越DIAMOND TOWERS周年慶拚成長2% 豪宅家電商機明年發酵

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
DIAMOND TOWERS 周年慶將於11月5日至11月22日登場，為期18天。圖／新光三越提供
DIAMOND TOWERS 周年慶將於11月5日至11月22日登場，為期18天。圖／新光三越提供

新光三越DIAMOND TOWERS持續深化高端精品與精緻生活定位，透過國際精品、頂級家電、特色餐飲及藝術策展，打造東區質感生活新地標。今年迎來開幕三周年，周年慶業績拚成長約2%，全年業績目標上看新台幣16億元，年增3.8%。其中，精品業績占比約六成，餐飲及其他業種則各占約兩成，精品仍為主要業績支柱，餐飲表現也維持穩定。

客群方面，DIAMOND TOWERS以東區豪宅住戶及信義區等地的高端會員為主，會員客源占比約七至八成，平均客單價約6,000至8,000元，顯示其已逐步累積穩定的高端消費客群，展現精品與精緻生活定位下的消費實力。精品品牌中，迪奧為館內業績王，以兩層樓店舖規模進駐，空間規模甚至大於信義區店點，展現高端精品的經營優勢。

隨著鑽石塔樓上住宅銷售率約達四至五成，未來住戶交屋、裝修及入住後的家居採購需求可望逐步發酵。由於購屋後仍須經過裝修才能入住，相關裝修與家電消費商機預計將於明年上半年逐漸浮現，成為百貨後續業績成長的潛在動能。因此，DIAMOND TOWERS積極布局居家生活市場，今年引進集雅社LG旗艦店，搶攻高端家電需求。

DIAMOND TOWERS周年慶將於11月5日至11月22日登場，為期18天。首14日推出化妝品單筆滿2,000元送2,000點、全館累計滿5,000元送5,000點；首7日再加碼SKM Pay限定優惠，名品、大家電及法雅客單筆刷滿1萬元送萬點，並結合10大指定銀行滿額回饋，透過多元優惠帶動精品、家電及全館消費，進一步挹注周年慶業績表現。

新光三越 周年慶 家電

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