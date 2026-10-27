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網路家庭雙11起跑！搶攻科技換新、生活囤貨商機 三策略推動OMO場景

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

迎戰年度電商最大檔期，網路家庭（8044）集團旗下PChome 24h購物27日舉辦雙11「1111超省超速購」記者會，今年聚焦科技設備升級、生活品質、民生囤貨三大採購需求。網路家庭PChome 24h總經理張瑜珊強調，網家前三季已展現成長動能，前兩季合併稅前淨利更已順利轉正，全年以獲利為共同奮鬥方向。

網路家庭近年積極調整營運體質，成效已逐步反映在財務數字上。張瑜珊指出，受惠於個體成長動能恢復、營運流程優化，旗下子公司開始穩定貢獻獲利，今年前三季營收與獲利表現皆展現顯著的成長動能，10月也延續好成績。

面對電商激戰，網家以3C供應鏈為主要競爭領域。張瑜珊分析，今年3C市場雖有波動，但「AI驅動」的新規格升級與換機需求極為強勁，包括高階手機、專業工作筆電、電競筆電等高客單價商品，在站上的銷售占比皆明顯提升。因PChome長期耕耘3C領域，與供應鏈關係緊密，在市場普遍面臨缺貨雜音之際，網家已提前完成充足備貨，將全面爭取消費者在年終進行家電、電腦與健康商品的升級需求。

今年網家與大股東統一集團的合作效益擴大。張瑜珊直言，以點數、超速配、隨行取，對OMO（線上結合線下）多元服務的推進，是今年對平台消費頻次幫助最大的引擎。網家鎖定Hyperlocal（超在地化）的生活場景綁定，加深本地電商的服務價值，在點數經濟方面，目前打通P幣、OPENPOINT（OP）及Hami等跨界生態系，現階段以引導會員綁定OPENPOINT為主力。另外，網家去年推出的「超速配」服務在周五至周日推出的199免運催化下，帶動超商取貨（宅轉超）的比例大幅攀升。

張瑜珊指出，站內觀察顯示，使用OPENPOINT的消費者下單次數為未使用者的近三倍，且多數訂單選擇超商取貨；隨行取使用者平均訂單數亦為未使用者的2.16倍，反映點數與生活服務使用者對平台具較高的消費黏著度。配送服務方面，超速配訂單占比較去年同期增加89%，履約配達率逾95%，提供「晚上下單、一早取貨」及「早上下單、下班取貨」兩種取貨節奏，讓線上採購更貼近日常通勤與工作安排。

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