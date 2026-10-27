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日本最新世代CROWN家族暨TOYOTA PREMIUM品牌正式發表
TOYOTA總代理和泰汽車（2207）27日發表日本最新世代CROWN SPORT、CROWN CROSSOVER兩款車型，售價157萬元起，同步推出全新TOYOTA PREMIUM品牌，整合旗艦車款、專屬服務及車主禮遇，擴大高階車款布局。
此次上市的CROWN SPORT提供HEV油電及PHEV插電式油電兩種動力選擇，CROWN CROSSOVER則針對外觀、內裝及動力進行升級，鎖定重視設計、性能與乘坐質感的消費族群。
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