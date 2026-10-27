和泰代理TOYOTA PREMIUM發表新世代CROWN 售價157萬元起

TOYOTA總代理和泰汽車（2207）27日發表日本最新世代CROWN SPORT、CROWN CROSSOVER兩款車型，售價157萬元起，同步推出全新TOYOTA PREMIUM品牌，整合旗艦車款、專屬服務及車主禮遇，擴大高階車款布局。

今日正式發表日本最新世代 - CROWN SPORT與CROWN CROSSOVER同步在台上市，157萬元起，並宣布推出TOYOTA PREMIUM全新品牌，藉由匯聚TOYOTA卓越品質與匠心工藝，為台灣消費者帶來更完整的旗艦價值。

作為TOYOTA品牌精神的象徵，CROWN自1955年誕生以來，始終秉持「創新與挑戰」的理念，不斷突破自我、革新進化。此次導入台灣的CROWN SPORT與CROWN CROSSOVER，雖然擁有截然不同的產品個性，卻共同承載著CROWN對駕馭樂趣與移動價值的不變追求。未來，TOYOTA也將透過TOYOTA PREMIUM，從產品到服務持續提升顧客體驗，陪伴顧客展開每一段旅程，讓旗艦價值不僅體現在駕馭感受之中，更融入生活中的每一個重要時刻。

TOYOTA PREMIUM集結品牌旗下具代表性的旗艦車款，包括全新CROWN SPORT、CROWN CROSSOVER、LAND CRUISER、SIENNA及ALPHARD車型。承襲日本母廠對品質、工藝與獨特性的堅持，TOYOTA PREMIUM透過旗艦產品、全方位服務與專屬禮遇的整合，為車主打造兼具品味與質感的生活體驗。

買的不只是一部旗艦座駕，連出國都享有專屬禮遇！TOYOTA PREMIUM 為車主祭出尊榮禮遇，首度推出「入主即享桃園機場環宇快速通關」，將專屬款待從交車一路延伸至機場與生活旅程。從客製化交車禮、生日禮遇到車主尊榮活動，TOYOTA PREMIUM 以一系列專享服務，全面升級旗艦車主的擁車體驗。

TOYOTA PREMIUM 車主可享有：

客製化專屬交車禮：TOYOTA PREMIUM 新車主專屬享有，從交車第一刻即感受專屬於TOYOTA PREMIUM車主的尊榮禮遇。

車主專屬生日禮遇：TOYOTA PREMIUM 新車主專享生日禮遇，於重要時刻獻上專屬祝福，延續品牌的細緻款待。

桃園機場環宇快速通關服務：免費尊享快速通關服務，讓尊榮體驗從駕馭延伸至每一段旅程。

車主尊榮活動：TOYOTA PREMIUM 車主專屬受邀參與多元尊榮活動，創造更多專屬於車主的生活體驗。

透過多元專屬禮遇與車主服務，TOYOTA PREMIUM 進一步拓展旗艦車款的擁車價值，將品牌體驗由產品延伸至車主生活，持續打造更完整的尊榮服務體驗。

TOYOTA PREMIUM以多元車主專屬禮遇，延伸旗艦座駕之外的尊榮擁車體驗

此外，TOYOTA PREMIUM同步推出全新官方網站及專屬LINE官方帳號，打造更智慧且便利的數位服務平台。LINE 官方帳號除整合會員權益、回廠預約、客製化桌布、車款展示間及預約試乘等多元功能外，更設有1對1專屬顧問服務，提供即時且個人化的諮詢體驗，讓每位顧客都能享有如同專屬禮賓般的細緻關懷。藉由數位便利與實體關懷的無縫串聯，TOYOTA PREMIUM將陪伴車主走過賞車、購車到擁車的每一個階段，持續創造專屬於旗艦車主的尊榮價值。

怦然心動的個性跑旅 CROWN SPORT 頂級才有的從容

承襲日本頂級血統 CROWN SPORT為不凡靈魂加冕

CROWN SPORT以低重心比例、流線斜背輪廓與飽滿後輪拱，展現鮮明且動感的跑旅風格，每一次現身都給人留下深刻印象。不僅擁有吸睛外型，更將「令人怦然心動」的駕馭感受落實於每一次旅程。此次導入HEV油電複合動力及PHEV插電式油電複合動力兩種車型選擇，滿足車主對駕馭樂趣與多元用車情境的期待。

HEV車型搭載TOYOTA第五代油電系統，透過汽油引擎與電動馬達相互搭配，在兼顧性能與節能的同時，擁有239匹綜效馬力及20.2 km/L的優異油耗表現，無論是日常通勤或長途旅程，都能享受輕快且高效率的駕馭感受；PHEV車型則在油電動力基礎上加入大容量電池，提供最高84公里的純電續航里程。日常通勤時可以純電模式行駛，享有靜謐與順暢駕馭體驗；長途駕駛時則可結合汽油引擎與電動馬達輸出，共創306匹綜效馬力，兼顧性能表現與全方位用車需求。

此外，全車系皆搭載E-Four Advanced電子式四輪傳動系統，可依不同路況即時調整前後輪驅動力，無論濕滑路面、高速巡航或彎道行駛，都能帶來更穩定且安心的駕馭感受。

CROWN SPORT PHEV搭載AVS可變阻尼避震系統與DRS後輪主動轉向系統，兼顧乘坐舒適性與靈活操控表現

為實現更具樂趣的駕馭體驗，CROWN SPORT針對車身剛性、懸吊系統與轉向性能進行全面優化。透過提升車身抗扭剛性，使車輛在高速巡航與彎道行駛時展現穩定且令人安心的動態表現。PHEV車型更搭載AVS可變阻尼避震系統與DRS後輪主動轉向系統，兼顧靈活操控與舒適乘坐感受，無論市區穿梭或山路馳騁，都能帶來更直覺且精準的駕馭反應。

進入車室，CROWN SPORT以駕駛者為中心規劃操作介面，營造專注且沉浸的駕馭氛圍。全車搭載12.3吋全彩數位式儀表板、12.3吋觸控式音響主機、HUD抬頭顯示器及E-Mirror 電子式車內後視鏡等先進科技配備；PHEV車型更進一步配置全景式天窗、搭載11具揚聲器的JBL音響，從視覺、觸覺到聽覺全面展現個性跑旅的豪華質感。

整合12.3吋全數位儀表、HUD抬頭顯示器及智慧導航等先進科技配備，CROWN SPORT提供更直覺且從容的駕馭體驗

安全方面，全車系標配TSS 3.0極致安全防護系統，最高搭載45項主被動安全防護配備，PHEV版本配備VDIM車輛動態整合管理系統，整合煞車輔助、車輛穩定控制以及轉向系統，能即時分析車輛狀態並協調各項系統運作，於駕駛察覺前主動介入控制，提升行車穩定性。全車系亦標配PVM環景影像輔助系統及底盤透視功能，讓駕駛者無論在都會停車或狹窄路段行駛時，都能更加安心從容。

CROWN CROSSOVER 旗艦之姿 設計、動力與質感同步升級

CROWN CROSSOVER以優雅流暢的車身輪廓，展現跨界旗艦的獨特風範

CROWN CROSSOVER融合房車的優雅舒適與SUV的開闊視野，本次車型升級不僅著眼於配備增加，更從外觀質感、座艙氛圍與動力反應等面向同步進化，讓旗艦座駕展現更成熟、更貼近使用者需求的產品魅力。

外觀方面，CROWN CROSSOVER透過全新一體式車尾造型，更具立體層次的車尾線條與亮黑色下護板設計，營造更寬闊穩健的視覺氣勢。皇家版新增紅色煞車卡鉗，進一步突顯運動化風格；雙色車身配置亦同步優化，讓整體造型更顯俐落時尚，展現跨界旗艦獨有的存在感。

透過精緻內裝設計與寬敞乘坐空間，營造舒適愜意的車室氛圍

座艙則同步導入全新棕色內裝與雲霧式樣真皮座椅，透過細膩的材質選用與色彩搭配，營造溫潤且富有層次的車室氛圍，詮釋CROWN家族一貫的高質感工藝精神。

兩車型亦依不同需求進行配備升級。皇家版新增E-Mirror 電子式車內後視鏡，提供更清晰且寬廣的後方視野；貴族版則新增換檔撥片，讓駕駛者能更直接地掌握動力節奏，增添日常行駛的操控樂趣。

動力方面，CROWN CROSSOVER貴族版升級搭載TOYOTA第五代油電系統，綜效馬力從222匹提升至230匹。油耗表現也從22.4 km/L 提升至23.3 km/L，不僅動力輸出升級，同時兼顧優異的節能效率，在性能與節能之間取得出色平衡。

傳承CROWN旗艦精神

TOYOTA PREMIUM打造更完整的顧客旅程

全新世代CROWN家族正式登台，TOYOTA PREMIUM開啟旗艦產品與尊榮體驗新篇章。

TOYOTA CROWN系列承載著品牌對造車工藝、駕馭樂趣與移動體驗的追求。當目光停留在其獨具魅力的設計之上，便能感受怦然心動的魅力；當雙手握上方向盤，則能體驗到與車輛融為一體的駕馭樂趣。歷經70餘年傳承與淬鍊，CROWN所代表的不只是旗艦地位，更是一種值得引以為傲的價值與生活態度。

從個性跑旅CROWN SPORT到跨界旗艦CROWN CROSSOVER，兩款車型共同詮釋新世代CROWN多元且獨具魅力的產品哲學，讓每位顧客都能找到最契合自身風格的旗艦座駕。

同步推出的全新品牌TOYOTA PREMIUM，透過更完整的服務體驗，讓旗艦價值延伸至顧客擁車生活的每一個環節。從賞車、購車、交車到後續用車，TOYOTA PREMIUM將以更細緻且貼近需求的服務，陪伴顧客展開每一段旅程。透過產品與服務的結合，展現TOYOTA對品質與待客之道的堅持，讓旗艦價值從駕馭感受延伸至每一個與品牌相伴的重要時刻。

TOYOTA 總代理和泰汽車正式發表最新世代CROWN 售價157萬元起。圖／業者提供

日本最新世代CROWN家族暨TOYOTA PREMIUM品牌正式發表，尊享專屬禮遇。記者黃淑惠／攝影

TOYOTA 總代理和泰汽車正式發表最新世代CROWN。記者黃淑惠／攝影

TOYOTA 總代理和泰汽車正式發表最新世代CROWN 及 TOYOTA PREMIUM品牌。

（左：和泰汽車 總經理蘇純興 圖中：日本豐田 本間裕二主要開發工程師 圖右：和泰汽車 黃南光董事長）。記者黃淑惠／攝影