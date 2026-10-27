Rakuten樂天旅遊在台旅遊開紅盤 衝雙11旅日商機

台灣旅客對日本旅遊熱度不減，旅日模式也從走馬看花轉型為深度探索。日本線上訂房領導品牌Rakuten樂天旅遊27日分享最新台灣旅客赴日旅遊消費趨勢並公布台灣旅客旅遊趨勢。根據Rakuten樂天旅遊剛公布第2季財報，全球旅遊交易額（GTV）年增約78.5%，其中台灣赴日旅遊訂房成長率達153%，穩居全球客源市場成長榜首。

另外，台灣市場自今年5月起加大品牌投資並結合大型造節行銷以來，5月至9月業績對比去年同期達2.9倍爆發性成長，展現台灣旅客對日本旅遊的強勁需求與消費模式轉變。

樂天旅遊調查800位台灣過去一年內有日本旅遊經驗的旅客顯示，「休假與紓壓」是最大動力，近半數（49%）的旅客直言「就是喜歡去日本旅行」（重度旅客高達56.5%），展現極高的目的地忠誠度。超過四分之一（26.6%，重度旅客達31%）的旅客強烈渴望發掘「隱藏版秘境」，旅遊偏好正從單一的都市觀光，擴展至更具「質感與深度」的體驗，像是海灘與山林度假村、滑雪露營等戶外活動以及奢華日式旅館，皆成為未來最具潛力的成長引擎。

Rakuten樂天旅遊最新內部數據顯示，今年前九月，有高達67%的預訂交易額流向「非黃金路線」的二、三線城市與地方秘境。台灣市場為例，對比2025年，福岡、沖繩、石川、廣島及青森等地自今年以來的熱度顯著攀升，反映出台灣旅客（特別是訪日十次以上的重度熟客）對於「探索隱藏版秘境」、「追尋季節絕景」與「頂級溫泉湯宿」的強烈渴望。

台灣旅客在住宿花費上也展現出「逆勢升級」的現象。台灣旅客單趟旅日平均總預算突破4萬元，其中「住宿」占總旅費近半，成為預算核心；且隨著訪日經驗增加，呈現「越常去、住越好」的趨勢。並呈現明顯的「微型化」趨勢，以雙人同遊與單人獨旅為主的「少人數訂房」已成為成長主流，其中雙人旅遊訂單占比超過五成（達52%），單人獨旅亦持續升溫（成長至16%）。

Rakuten樂天旅遊台灣區總經理陳忠豪表示，Rakuten樂天旅遊作為日本的訂房領導品牌，擁有全日本最豐富的在地住宿資源。協助海外旅客精準挑選優質住宿，平台擁有詳盡的住宿介紹、特色一泊多食方案、多樣性的房源類型；並完備繁體中文介面的旅遊指南、觀光體驗票券與租車預訂服務，一站式解決旅客深入秘境的交通與行程痛點。

Rakuten樂天旅遊自去年10月起，版圖大幅擴張，開放預訂全球超過40萬間國內外住宿。這項服務的重大升級，將日本最高標準的預訂體驗無縫延伸至全球市場，結合「樂天生態圈」的點數回饋，未來無論是探索日本秘境或暢遊世界各國，Rakuten樂天旅遊都將是台灣旅客出國的最佳後盾。

雙11開打，樂天旅遊將連推兩波優惠，包括第一波台灣時間2026/10/29（四）上午9:00至2026/11/19（四）上午8:59止。SEASONAL SALE 75折優惠券。第二波：台灣時間2026/11/09（一）上午9:00至2026/11/12（四）上午8:59止。以及1111快閃75折優惠券，搭配指定飯店折扣7折，最高可享5折優惠和雙11當日限定加碼優惠等。