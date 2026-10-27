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AI財富效應外溢 和泰看旺今明年高階車市

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
日本最新世代CROWN家族暨TOYOTA PREMIUM品牌正式發表。記者黃淑惠／攝影
日本最新世代CROWN家族暨TOYOTA PREMIUM品牌正式發表。記者黃淑惠／攝影

和泰（2207）集團副董事長兼總經理蘇純興看好AI產業為台灣帶來的經濟動能，認為有望推升高階消費需求，支撐第4季及明年車市表現，可望推升車市整體交易量體。

TOYOTA總代理和泰汽車27日發表日本最新世代CROWN SPORT、CROWN CROSSOVER兩款車型，售價157萬元起，同步推出全新TOYOTA PREMIUM品牌，整合旗艦車款、專屬服務及車主禮遇，擴大高階車款布局。

營運策略方面，和泰車表示，旗下TOYOTA近期以RAV4 HEV、PHEV及COROLLA CROSS穩住銷售，並以CROWN車系擴大高階產品布局；和運租車（7855）也拓展長短期租賃、純電車租賃及充電服務，從新車銷售延伸至多元移動服務，掌握市場需求變化。

蘇純興預期今年台灣車市規模維持43萬輛，2027年車市規模持穩，AI產業可持續帶動消費力道，觀察原物料成本變數。

和泰汽車總經理蘇純興（左1）認為台灣經濟成長率很好，有助於新車銷售回升。記者黃淑惠／攝影
和泰汽車總經理蘇純興（左1）認為台灣經濟成長率很好，有助於新車銷售回升。記者黃淑惠／攝影

和泰 車市 AI

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