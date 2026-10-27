年增24%！Global Mall周年慶首五日業績開紅盤 3C、家電等表現亮眼

Global Mall21周年慶首五日業績表現亮眼，與去年同期相比有24%的成長率，尤以3C、家電、和服飾、運動品牌，以及餐飲業績成長幅度大，挹注最多。

Global Mall表示，今年周年慶前五日，扣除因颱風而暫停營業一日，統計四日的業績成長率有24%，尤其是新北中和、屏東市和桃園A19店，以3C家電、服飾與運動品牌和餐飲業績表現最好。車站三店包含南港車站、板橋車站和新左營車站，則以餐飲和伴手禮等最受歡迎。桃園A8和林口A9也同樣受惠連假期間的聚餐效應所正向挹注。

今年周年慶對會員的回饋，和祭出前20大品牌獨家商品最為吸睛，Global Mall指出，今年周年慶祭出最高回饋22%最為吸客，即日起至11月4日，全台八店指定專門店刷中信Global Mall聯名卡當日單筆消費滿3,000元送200元；於指定服飾配件、化妝品消費，當日單筆滿2,000元另享3%回饋；iMall會員於Global Mall新北中和、屏東市、桃園A19指定專門店單筆消費3,000元贈300元電子商品禮券等活動。

環球Online同步推出線上周年慶，即日起至11月16日當日單筆滿3,000元送300元，且即日起至11月4日推出刷中信Global Mall聯名卡單筆滿3,000元再贈300元。環球Online更祭出明星商品和挑戰市場最低價，舉凡家電、行李箱、筆記型電腦和保健食品等，舉例說明，日立專用型除濕機RD-18FJ特價7,281元，BRUNO玻璃氣炸鍋BOE122特價3,880至4,680元。

除此，Global Mall周年慶期間各店設置哆啦A夢打卡點也吸睛，周年慶期間推出哆啦A夢限定商品「點加金」活動，包含不鏽鋼杯、陶瓷碗等，會員只要使用點數搭配加價購，即可將哆啦A夢人氣商品帶回家。首波活動10月29日至11月4日，會員可扣300點，或扣100點加99元兌換哆啦A夢陶瓷碗；陶瓷淺盤、深盤則各可扣200點，或扣100點加79元兌換。環球Online另推出限定不鏽鋼杯，可扣500點，或扣100點加299元兌換。

10月22日至11月16日期間，推出哆啦A夢限定套色明信片集章活動，活動期間出示會員身分，即可免費領取集章明信片，循著店內哆啦A夢合影，並於集章點逐一蓋印，即可完成Global Mall專屬哆啦A夢款明信片。