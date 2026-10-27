快訊

不藏了？南韓邊境星巴克驚見北韓裝甲車 遊客目睹嚇壞「罕見畫面曝」

中職／自由球員年資公布！獅隊陳重羽、潘傑楷動向最受關注

首投青年幫抽號次被出征 蔣萬安不捨...中午致電安慰「我們都挺妳」

聽新聞
0:00 / 0:00

貿聯取得英國軍規認證…線纜應用在六國潛艦 躋身軍工概念股

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
貿聯董事長梁華哲。記者蕭君暉／攝影
貿聯董事長梁華哲。記者蕭君暉／攝影

連接線束大廠貿聯-KY（3665）深化軍用艦艇線纜布局，27日宣布旗下德國及加拿大廠取得英國國防標準Defence Standard 61-12正式型式認證，強化跨大西洋軍用線纜供應體系，躋身軍工概念股。值得注意的是，旗下NavalLine系列產品已應用於德國、以色列、南非、希臘、土耳其及韓國等六國潛艦，展現其強大技術能力。

貿聯9月營收93.32億元，創同期新高，歷史次高，月增4.96%，年增39.16%，今年前九個月營收為719.64億元，創同期新高，年增39.9%。第3季營收278.54億元，創單季新高，季增19.7%，年增50.4%。該公司業績創高，主要是受惠人工智慧（AI）業務需求強勁，現在又跨入高技術門檻的軍工規產品，展現出優異的技術能力。

貿聯指出，此次取得認證的據點分別為德國BizLink elocab GmbH，以及加拿大基奇納（Kitchener）的BizLink elocab Ltd.，兩座工廠通過英國國防標準認證，可為盟國海軍及一級造船商提供低火災危害（Limited Fire Hazard，LFH）艦用線纜，並強化跨大西洋供應備援、盟國系統互通性及在地供應價值，提升軍用造船產業的供應鏈韌性。

貿聯旗下NavalLine系列涵蓋軍艦內部安裝線纜、潛艦外部水密線纜，以及水下拖曳與特殊抗拉線纜等應用，相關線纜已安裝於德國、以色列、南非、希臘、土耳其及韓國等國家運作的潛艦，產品已具備多國軍用艦艇應用實績。

技術規格方面，NavalLine針對潛艦水下環境開發縱向及橫向防水線纜，其中符合德國軍規VG 95218第29部分的LWDC及PLWDC系列，橫向防水耐壓最高可達100bar，縱向防水耐壓最高63bar，部分產品工作溫度範圍涵蓋攝氏零下50度至90度。相關客製化線纜具備耐海水特性，設計工作壽命達2萬小時。

除了水密性能，軍用艦艇線纜亦須因應防火、低煙、低毒性及耐油等特殊要求，NavalLine產品涵蓋電力傳輸、通訊及資料連接等用途，包括Cat.7資料線、PROFIBUS DP及CAN-Bus線纜，並可依不同艦艇需求調整導體數量、屏蔽結構、外被材料及抗拉元件，提供客製化線纜解決方案。

貿聯 潛艦 英國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國產集團推動「碳競爭優勢」 旗下國宇 ALC、惠普搶攻低碳建築商機

互動國際規劃籌資8.5億元 擴大業務及新市場布局

達運光電攜Markforged推移動式軍民通用製造中心 搶攻國防商機

東擎今日掛牌上市 邊緣 AI、工業資安與開放架構拓展成長新動能

相關新聞

75歲王文洋家中跌倒大腿骨折！被目擊輪椅出行 兒王泉仁陪伴左右

75歲宏仁集團總裁王文洋驚傳家中跌倒骨折，女兒王思涵發現後緊急送往台大醫院治療，手術順利，但仍需以輪椅代步3個月。近日被目擊坐輪椅出門散步，身邊除保鏢外，兒子王泉仁也一路陪伴，氣色還算不錯。 據《鏡週刊》報導，王文洋起床時因失去平衡，一時不慎跌趴在地、無法自行起身，只能向女兒王思涵呼救。王思涵發現父親受傷後立即叫救護車送醫，經檢查確認大腿骨折，需接受手術治療。手術完成後，王文洋住院約一周才出院，由於腿部尚未完全恢復，醫師建議暫時避免自行行走，須以輪椅代步約3個月。 儘管身體尚未復元，王文洋出院當天就返回公司處理工作，14日中午現身台北市信義運動中心附近，準備返回「御之苑」豪宅。王文洋當天身著粉色襯衫和西裝褲，臉上戴著墨鏡，輪椅由幫傭推行，兒子王泉仁一路伴行，全程雖未起身，但不時與隨行者交流，看起來精神尚佳。 王泉仁過去曾與父親因家族事務傳出關係緊張，如今王文洋因跌倒受傷、行動不便，王泉仁在休養期間陪伴身旁，兩人互動引發關注。

年增24%！Global Mall周年慶首五日業績開紅盤 3C、家電等表現亮眼

Global Mall21周年慶首五日業績表現亮眼，與去年同期相比有24%的成長率，尤以3C、家電、和服飾、運動品牌，以及餐飲業績成長幅度大，挹注最多。

貿聯取得英國軍規認證…線纜應用在六國潛艦 躋身軍工概念股

連接線束大廠貿聯-KY（3665）深化軍用艦艇線纜布局，27日宣布旗下德國及加拿大廠取得英國國防標準Defence Standard 61-12正式型式認證，強化跨大西洋軍用線纜供應體系，躋身軍工概念股。值得注意的是，旗下NavalLine系列產品已應用於德國、以色列、南非、希臘、土耳其及韓國等六國潛艦，展現其強大技術能力。

Toyota宣布跨入機器人領域 能率集團及旗下IKKA將受惠

日本汽車大廠豐田（Toyota）宣布將運用20年來的機器人研發經驗，讓智慧機器人走向商業化，以對抗特斯拉與中國大陸的競爭同業，並將事業版圖拓展至汽車產業之外。而能率（5392）集團旗下IKKA-KY（2250）目前年營業額60%都是以日本豐田為主，配合集團在機器人領域的發展、未來IKKA在機器人領域的布局將隨著豐田宣布跨入機器人領域後逐漸擴大。

台灣躋身全球第13大郵輪客源市場 高端郵輪靠泊占比升至16%

台灣郵輪市場持續升溫。根據國際郵輪協會（CLIA）統計，2025年台灣名列全球第13大、亞洲第4大郵輪客源市場，亞洲排名僅次於中國大陸、新加坡及印度。從靠泊基隆港的郵輪結構來看，奢華型及探險型郵輪占比也持續攀升，由疫情前的7%提高至今年的16%，顯示台灣除具備大眾郵輪市場基礎，也逐步吸引高端郵輪品牌布局。

三峽第一個都更案！老街新案房價衝上6字頭 創區域新高

三峽都更第一案！久年機構旗下建設事業久年置地27日舉辦新案「久年橒画」公開活動，該案自8月潛銷以來已售近五成，不僅銷售表現良好，價格更是跳脫區域的3到4字頭行情，據實價登錄，每坪最高成交單價達60.02萬元，創三峽老街商圈區域新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。