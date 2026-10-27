貿聯取得英國軍規認證…線纜應用在六國潛艦 躋身軍工概念股

連接線束大廠貿聯-KY（3665）深化軍用艦艇線纜布局，27日宣布旗下德國及加拿大廠取得英國國防標準Defence Standard 61-12正式型式認證，強化跨大西洋軍用線纜供應體系，躋身軍工概念股。值得注意的是，旗下NavalLine系列產品已應用於德國、以色列、南非、希臘、土耳其及韓國等六國潛艦，展現其強大技術能力。

貿聯9月營收93.32億元，創同期新高，歷史次高，月增4.96%，年增39.16%，今年前九個月營收為719.64億元，創同期新高，年增39.9%。第3季營收278.54億元，創單季新高，季增19.7%，年增50.4%。該公司業績創高，主要是受惠人工智慧（AI）業務需求強勁，現在又跨入高技術門檻的軍工規產品，展現出優異的技術能力。

貿聯指出，此次取得認證的據點分別為德國BizLink elocab GmbH，以及加拿大基奇納（Kitchener）的BizLink elocab Ltd.，兩座工廠通過英國國防標準認證，可為盟國海軍及一級造船商提供低火災危害（Limited Fire Hazard，LFH）艦用線纜，並強化跨大西洋供應備援、盟國系統互通性及在地供應價值，提升軍用造船產業的供應鏈韌性。

貿聯旗下NavalLine系列涵蓋軍艦內部安裝線纜、潛艦外部水密線纜，以及水下拖曳與特殊抗拉線纜等應用，相關線纜已安裝於德國、以色列、南非、希臘、土耳其及韓國等國家運作的潛艦，產品已具備多國軍用艦艇應用實績。

技術規格方面，NavalLine針對潛艦水下環境開發縱向及橫向防水線纜，其中符合德國軍規VG 95218第29部分的LWDC及PLWDC系列，橫向防水耐壓最高可達100bar，縱向防水耐壓最高63bar，部分產品工作溫度範圍涵蓋攝氏零下50度至90度。相關客製化線纜具備耐海水特性，設計工作壽命達2萬小時。

除了水密性能，軍用艦艇線纜亦須因應防火、低煙、低毒性及耐油等特殊要求，NavalLine產品涵蓋電力傳輸、通訊及資料連接等用途，包括Cat.7資料線、PROFIBUS DP及CAN-Bus線纜，並可依不同艦艇需求調整導體數量、屏蔽結構、外被材料及抗拉元件，提供客製化線纜解決方案。