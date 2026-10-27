Toyota宣布跨入機器人領域 能率集團及旗下IKKA將受惠

日本汽車大廠豐田（Toyota）宣布將運用20年來的機器人研發經驗，讓智慧機器人走向商業化，以對抗特斯拉與中國大陸的競爭同業，並將事業版圖拓展至汽車產業之外。而能率（5392）集團旗下IKKA-KY（2250）目前年營業額60%都是以日本豐田為主，配合集團在機器人領域的發展、未來IKKA在機器人領域的布局將隨著豐田宣布跨入機器人領域後逐漸擴大。

能率集團旗下的所轉投資的Agility 機器人目前已經運用在豐田加拿大工廠。

另外英國金融時報（FT報導，M&G資產管理公司的維恩表示：「我認為豐田有機會成為全球最大的人形機器人公司。誰掌握軟體層，就能掌控全球製造業。」而高盛分析師也有相同看法，認為豐田具備技術與量產專長，到2035年有望在全球人形機器人市場，拿下全球8%市占率，相當於每年出貨量50萬台。

豐田高層主管正積極向全球投資人推廣機器人策略，包括在每年投資64億美元，部署40萬台機器人推動工廠自動化，並由生產部門主管領軍，成立專責機器人團隊。而能率集團都是以日本零組件及代工為主、近幾年將重心投入在美系機器人相關領域，豐田宣布將大舉跨入機器人市場後，將對能率集團未來營運發展帶來無限的想像空間。