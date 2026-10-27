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台灣躋身全球第13大郵輪客源市場 高端郵輪靠泊占比升至16%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成
郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

台灣郵輪市場持續升溫。根據國際郵輪協會（CLIA）統計，2025年台灣名列全球第13大、亞洲第4大郵輪客源市場，亞洲排名僅次於中國大陸、新加坡及印度。從靠泊基隆港的郵輪結構來看，奢華型及探險型郵輪占比也持續攀升，由疫情前的7%提高至今年的16%，顯示台灣除具備大眾郵輪市場基礎，也逐步吸引高端郵輪品牌布局。

基隆港是北台灣重要郵輪母港，鄰近台北都會區，具備聯外交通及旅客服務優勢。隨著國際郵輪品牌持續布局，郵輪產品與航線日益多元，奢華型（Luxury）及探險型（Expedition）郵輪靠泊比重增加，也反映基隆港郵輪市場正朝多元化發展。

為拓展郵輪觀光商機，台灣港務公司將於11月6日至9日首度參加「2026年台灣國際旅展」（ITF），並與基隆市政府文化觀光局、高雄市政府觀光局及麗星郵輪合作，透過聯合集章活動，向民眾介紹台灣港群特色、郵輪航線及港口周邊觀光景點。

台灣港務公司也與麗星郵輪合作推出旅展限定聯名磁鐵紀念品，配合活動限量發送，藉由港口風景與海上旅行元素，吸引民眾認識郵輪旅遊及港口城市觀光。展期間民眾可前往港務公司展區參與活動，探索郵輪航線與港口周邊旅遊資源。

在台灣郵輪客源市場排名居全球前段、基隆港高端郵輪靠泊比重提高的背景下，港務公司透過旅展推廣港口及周邊觀光資源，盼進一步提升民眾對郵輪旅遊的認識，帶動郵輪航線與港口城市觀光發展。

郵輪 市場 基隆港

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