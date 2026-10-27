三峽第一個都更案！老街新案房價衝上6字頭 創區域新高

三峽都更第一案！久年機構旗下建設事業久年置地27日舉辦新案「久年橒画」公開活動，該案自8月潛銷以來已售近五成，不僅銷售表現良好，價格更是跳脫區域的3到4字頭行情，據實價登錄，每坪最高成交單價達60.02萬元，創三峽老街商圈區域新高。

負責銷售的信義代銷表示，該案能創區域新高，主要是買盤對於品牌的認可度，加上高樓層可眺望鳶山景觀，又有永久棟距的校園第一排。「久年橒画」基地面積逾600坪，總銷約13億元，規劃地上21層，26、31、35坪住宅產品，成交單價落在5到6字頭。

久年機構由營造起家，旗下久年營造擁有多筆實績，也是在建中的「台北雙子星」營造廠之一，而營建事業的久年置地目前則多布局於雙北市，手上建案台北「久年長慶」預計今年交屋，天母「久年松芮」則預計2028年交屋。

久年機構總經理郭彥君表示，「久年橒画」是三峽的首件都更案，久年置地過去曾在三峽北大特區推出「久年青田」，由於地主認同過去的開發實績，主動尋求合作，加上土地屬於同一家族，其中單一地主持分約九成，因此整合過程相對順利。

郭彥君指出，三峽老街商圈開發腹地有限，既有住宅屋齡逐漸增加，透過都市更新不僅能取得容積獎勵，也有助於地主進行土地增值稅規劃，提高土地開發效益。隨著在地家庭出現換屋需求，加上鄰近土城科技產業聚落，對於住宅品質提升仍有一定需求。

久年置地持續鎖定雙北都更市場，郭彥君表示，看好台北雙子星開發效應，目前在萬華區規劃兩大開發案，其中一案與台糖合作，基地面積約千坪，台糖為最大地主；另一案則為私人整合案，基地面積約500多坪。

除了雙北外，久年機構更有往南台灣布局的計劃，郭彥君表示，集團目前已在高雄進行土地整合及買賣，主要鎖定高雄火車站、市中心及洲際酒店周邊區域。

郭彥君表示，高雄過去受惠台積電設廠效應，如今隨著重大公共建設陸續推進、生活機能改善，因此看好中長期發展潛力。

此外，久年機構也啟動資本市場布局。郭彥君表示，集團規劃2027年啟動掛牌輔導，目標2030年登錄興櫃。目前久年營造年營收規模約50億元，隨著台北雙子星等大型工程陸續認列，未來營收可望逐步成長。

談到明年房市發展，郭彥君認為，受到AI產業崛起、資金流向股市等因素影響，明年房市價量表現預估與今年相近，市場仍將呈現個案表現。雖然整體交易速度放緩，但都更、合建及換屋需求仍在，未來建案的產品定位、品牌及規劃能力，將成為影響銷售表現的關鍵。